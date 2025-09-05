BioNTech'ten kanser tedavisinde umut veren ilaç: Denemede birincil hedefe ulaşıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kanser tedavisi alanındaki çalışmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

BİRİNCİL HEDEF BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Şirketin, Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapi ilacı, Çin’de yürütülen klinik bir araştırmada hedeflerine ulaştı.

"ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ"

Gelişmeyi değerlendiren BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu başarıyı şirketin kanserle mücadele vizyonu açısından kritik bir eşik olarak tanımladı.

Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” dedi.

İLK EVRE MEME KANSERİNİ TEDAVİ EDEBİLİR

Şirketin açıklamasına göre, "Trastuzumab Pamirtecan" adlı ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor meme kanseri hastaları üzerinde yapılan ara analizde, halihazırda onaylı bir tedaviye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sağladı.

Bu sonuç, hastalığın ilerlemediği dönemde ölçüldü.

DAHA AZ YAN ETKİ

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor.

Bu tedavi yaklaşımı, bir antikor aracılığıyla kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine taşıyarak, sağlıklı dokulara zarar vermeden daha hedefli bir tedavi sunmayı amaçlıyor.

Böylece geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkin sonuçlar hedefleniyor.

KÜRESEL ONKOLOJİ STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu belirterek, ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Ayrıca, ilacın kombinasyon tedavilerinde de değerlendirilmesi planlanıyor.

AB VE ABD'DE RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN YENİ SÜREÇ

BioNTech, BNT323'ün küresel geliştirme sürecini hızlandırmayı planlıyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması da halihazırda devam ediyor.

Ayrıca ilaç, meme kanserinin ötesinde başka kanser türlerinde de test ediliyor.