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Bir bardağı bile her derde deva oluyor! Hem kendi hem suyu şifa dağıtıyor...

Bir bardağı bile her derde deva oluyor! Hem kendi hem suyu şifa dağıtıyor... Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte turşu suyunun merak edilen birçok faydası..