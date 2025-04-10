Brezilya'da bilim insanları haftada 112 gram veya üstü alkol tüketenleri uyardı

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Brezilya'da bilim insanları, çok konuşulacak bir çalışma gerçekleştirdi..

Science Daily'nin haberine göre, araştırmacılar, alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini gözlemek amacıyla hayatını kaybeden 1781 kişinin beynini otopsiyle inceledi.

Ayrıca araştırmacılar, ölmeden önce ne sıklıkta alkol tükettiklerini belirlemek için yakınlarına bazı sorular yöneltti.

DENEKLER 4 GRUBA AYRILDI

Birada yaklaşık 350, şarapta 150 ve damıtılmış içkide 45 mililitrelik tüketimi "14 gram alkol/1 birim" şeklinde tanımlayan bilim insanları, denekleri haftalık kullandıkları alkolün birim miktarına göre "hiç tüketmeyenler", "haftada 7 ya da daha az tüketenler", "haftada 8 ya da daha fazla tüketenler" ve "eskiden aşırı tüketip bırakanlar" şeklinde 4 gruba ayırdı.

BEYİN DAMARLARININ SERTLEŞMESİ BİLİŞSEL PROBLEMLERE YOL AÇIYOR

Çalışma sonucu haftada 112 gram ya da daha fazla alkol tüketenlerde bilişsel problemlere yol açan beyin damarlarının sertleşmesi probleminin gelişme olasılığının hiç içmeyenlere kıyasla yüzde 133 daha fazla olduğu tespit edildi.

Haftada 8 birim ya da daha fazla tüketenler ve eskiden aşırı tüketip bırakanlarda Alzheimer ile ilişkili belirtilerin görülme olasılığının daha yüksek olduğu, aşırı alkol tüketenlerin hiç tüketmeyenlere kıyasla ortalama 13 yıl daha erken öldüğü saptandı.

"AĞIR İÇİCİLİĞİN BEYİN HASARI BELİRTİLERİYLR DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Araştırma ekibinden Alberto Fernando Oliveira Justo, "Ağır içiciliğin beyin hasarı belirtileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun beyin sağlığı üzerinde hafıza ve düşünme yeteneklerini etkileyebilecek uzun vadeli etkilere neden olabileceğini tespit ettik." ifadesini kullandı.

Beyindeki küçük damarların kalınlaşıp sertleşmesiyle kan akışının zorlaşmasına neden olan "hyaline arterioloskleroz"​​​​​​​, zamanla hafıza ve düşünme yeteneklerini etkileyerek beyin hasarına yol açabiliyor.

Araştırmanın bulguları, "Neurology" dergisinde yayınlandı.