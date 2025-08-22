Bu alışkanlıklardan ve beslenme şekillerinden uzak durun: Gırtlak kanserini tetikliyor

Yaşam tarzı kanseri etkileyen en önemli faktörlerden biri...

Gırtlak kanseri, ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinde başlayan bir kanser türüdür ve özellikle yetişkinlerde görülüyor.

Bu kanserin gelişiminde yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları büyük rol oynuyor.

VİRAL ENFEKSİYONLAR DA KANSERE ZEMİN HAZIRLIYOR

Sigara ve alkol tüketimi, düşük vitamin ve mineral alımı, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi gibi faktörler hücre sağlığını bozuyor ve kanser riskini artırıyor.

Ayrıca bazı viral enfeksiyonlar ve mide asidi reflüsü de gırtlak dokularına zarar vererek kansere zemin hazırlayabiliyor.

SİGARA VE ALKOL KULLANIMI

Sigara, gırtlak hücrelerinde doğrudan hasar oluşturarak kansere yol açabiliyor. Tütün dumanındaki kimyasallar DNA’da değişikliklere neden oluyor ve hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını tetikliyor.

Alkol ise gırtlak hücrelerini tahriş ederek kanser gelişimini hızlandırıyor. Özellikle sigara ve alkolü birlikte kullanan kişilerde risk çok daha yüksek oluyor.

Uzun süreli ve düzenli alkol kullanımı, kanser oluşum olasılığını belirgin şekilde artırıyor.

BESLENME DÜZENİ

Az miktarda meyve ve sebze tüketimi, antioksidan eksikliğine yol açar ve vücudun kanserle mücadele yeteneğini azaltır.

İşlenmiş gıdalar, kırmızı et ve yüksek yağlı yiyecekler ise inflamasyonu artırarak hücre yapısını bozuyor ve gırtlak kanseri riskini yükseltir.

Sağlıklı bir beslenme düzenini oluşturmak, vitamin, mineral ve lif açısından zengin gıdalarla kanser riskini azaltıyor.

REFLÜ

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, gırtlak dokularını tahriş ediyor. Sürekli maruz kalınan asit, hücrelerde hasar oluşturarak uzun vadede kanser gelişimini tetikliyor.

Reflü şikayeti olan kişilerin düzenli kontrol ve beslenme düzenine dikkat etmesi önem taşıyor.

HPV ENFEKSİYONU

İnsan papillomavirüsü (HPV), gırtlak kanseri riskini artırabiliyor. Özellikle HPV 16 ve 18 türleri, gırtlak dokularında değişikliklere yol açarak kansere zemin hazırlıyor.

HPV aşısı ve korunma yöntemleri, bu riski azaltmak için etkili yöntemler arasında yer alıyor.