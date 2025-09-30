Bu belirtilere dikkat: Frankenstein varyantı olabilir

Kamuoyunda "Frankenstein varyantı" olarak bilinen yeni virüs, Covid-19'un Omicron ailesinden geliyor.

Avrupa'da hızla yayılmaya başlayan varyant, DSÖ'nün de merceğine girdi.

Özellikle Fransa ve İngiltere'de görülen hastalık, Türkiye için de bir tehdit gündeme getirdi.

Yeni varyantı duyanlar, belirtileri konusunda araştırma yapıyor.

İşte, Frankenstein varyantının belirtileri...

FRANKENSTEİN BELİRTİLERİ

Melez bir virüs olan Frankenstein belirtileri arasında diğer koronavirüs varyantlarında olduğu gibi benzer semptomlar görülüyor.

Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, ateş, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Şu an için Frankenstein varyantına ait özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Korunmak için kişisel hijyene dikkat etmek, hasta kişilerle mesafeyi korumak, gerektiğinde maske takmak önem arz ediyor.