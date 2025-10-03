Bu içeceklerden uzak durun: Kadınları depresyona sokuyor

Beslenme tarzı ruh sağlığını etkiliyor...

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kadınların şekerli gazlı içecekleri düzenli tüketmesinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler, bağırsak florasını bozarak duygu durumunu ve beyinle bağırsak arasındaki dengeyi etkileyebiliyor.

Özellikle kadınlarda bu bağlantı daha güçlü şekilde ortaya çıkıyor ve depresyon riskinin artmasına neden olabiliyor.

KADINLARDA DEPRESYONU TETİKLİYOR

Gazlı içecek tüketimi, kadınlarda depresyon tanısı ve semptomlarının şiddeti ile doğrudan ilişkili bulunuyor.

Kadınlarda her ek gazlı içecek tüketimi, depresyon tanısı alma olasılığını artırıyor.

ZİHİNSEL SAĞLIK ETKİLENİYOR

Gazlı içecekler yalnızca bedeni değil, bağırsak florası üzerinden zihinsel sağlığı da etkileyebiliyor.

Yapılan incelemeler, bazı zararlı bakterilerin gazlı içecek tüketimiyle çoğaldığını ve bu durumun ruh hali üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

DEPRESYON BELİRTİLERİ ARTIYOR

Kadınlarda özellikle bu bakterilerin artışı, depresyon belirtilerinin şiddetlenmesine yol açabiliyor.

Bu durum bağırsak ve beyin arasındaki güçlü bağlantıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

ŞEKERİN ETKİSİ

Şekerli gazlı içecekler, bağırsak florasının dengesini bozarak faydalı bakterilerin azalmasına neden oluyor.

Yüksek şeker alımı aynı zamanda vücutta iltihabi süreçleri tetikliyor ve bu durum sinir sistemi üzerinden ruh haline yansıyor.

Düzenli olarak şekerli içecek tüketen kadınlarda, uzun vadede depresyon riskinin yükselmesi bu nedenle daha sık görülebiliyor.