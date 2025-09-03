Bu iki içeceği tüketmeyin: Saç döküyor

Saç dökülmesi sadece genetiğe bağlı değil...

Birçok kişinin yaşam kalitesini etkileyen yaygın sorunlardan biri de saç dökülmesi.

Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres ve beslenme alışkanlıkları süreci şekillendiriyor.

TÜKETİLEN İÇECEKLER SAÇ SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, tüketilen içeceklerin de saç sağlığı üzerinde önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.

Özellikle şekerli içecekler ve alkol, metabolik ve hormonal etkileri aracılığıyla saç dökülmesini tetikleyebiliyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER SAÇ FOLİKÜLLERİNİ ZAYIFLATIYOR

Araştırmalar, yüksek miktarda şekerli içecek tüketiminin saç dökülmesini hızlandırabileceğini ortaya koyuyor.

Yüksek şeker alımı, insülin düzeylerini değiştirerek saç foliküllerinin döngüsünü bozabiliyor.

Ayrıca kafa derisinde yağlanmayı artırıyor, dengeyi bozarak iltihabi süreçleri tetikleyebiliyor.

Şekerli içecekler saç dökülmesini tetikleyebiliyor; özellikle sık ve yüksek miktarda tüketim risk artırıyor.

ALKOL SAÇ SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Alkolün saç dökülmesine doğrudan etkisi sınırlı ve kesin değil.

Ancak ağır ve kronik alkol tüketimi, besin emilimini bozarak B vitamini, demir ve çinko gibi saç sağlığı için kritik minerallerin yetersizliğine yol açabiliyor.

Alkol, kafa derisindeki bağışıklık ortamını değiştirerek saç döngüsünü olumsuz etkileyebiliyor.

SIK VE AŞIRI TÜKETİM ETKİLİYOR

Uzun süreli ve yoğun alım, oksidatif stresi artırıyor ve hormon dengesizliklerine yol açarak saç sağlığını dolaylı yoldan tehdit ediyor.

Alkol saç dökülmesini doğrudan hızlandırmıyor, ancak sık ve aşırı tüketim risk yaratıyor.