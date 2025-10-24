Bu salata "doğal retinol" deposu: Rendelemek yetiyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Retinol, A vitamini formudur ve ciltteki hücre döngüsünü hızlandırarak ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Bu sayede cilt daha parlak, pürüzsüz ve canlı görünür.

Ayrıca gözeneklerin sıkılaşmasına, ince çizgilerin azalmasına ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur.

Retinolü yalnızca kozmetik ürünlerden almak gerekmez.

Havuç, yüksek oranda beta-karoten içerir; bu madde vücutta A vitaminine dönüşerek retinol etkisi gösterir.

Sadece rendelenmiş havuçtan hazırlanan sade bir havuç salatası, cilt sağlığını doğal yollarla destekler.

RETİNOL SALATASI TARİFİ

Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun, ardından rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Derin bir kaseye alın ve üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırın ve 5-10 dakika dinlendirin.

Haftada 2-3 kez ara öğün olarak tüketebilirsiniz.