ChatGPT'ye sordu, sağlığından oldu! İşte sebebi...

ABD’de yaşayan 60 yaşındaki bir adam, sağlığına zarar verdiğini düşündüğü sofra tuzunu hayatından çıkarmaya karar verdi.

İnternette yaptığı araştırmalardan sonra soluğu popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT’de aldı.

"Klorürün yerine ne kullanılabilir?" sorusuna aldığı yanıtta, dikkatini sodyum bromür çekti.

20. yüzyılın başlarında sakinleştirici olarak kullanılan bu maddeyi üç ay boyunca yemeklerine eklemeye başladı.

HASTANELİK OLDU

Başlarda her şey normal görünse de, zamanla tuhaf belirtiler ortaya çıktı.

Paronaya, halüsinasyonlar ve davranış bozuklukları giderek arttı.

Komşusunun kendisini zehirlediğini düşünerek hastaneye başvurduğunda, doktorlar “bromizm” yani bromür toksisitesi teşhisi koydu.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan vakayı inceleyen uzmanlar, ChatGPT’nin verdiği yanıtta herhangi bir sağlık uyarısının yer almadığını belirterek, yapay zekâdan alınan tıbbi tavsiyelerin hayati riskler taşıyabileceği uyarısında bulundu.

CHATGPT'DEN AÇIKLAMA

Şirket, Fox News'e yaptığı açıklamada, hizmet şartlarında botun herhangi bir sağlık sorununun tedavisinde kullanılmaması gerektiğinin belirtildiğini belirtti.

Açıklamada, "Riskleri azaltmak için çalışan güvenlik ekiplerimiz var ve yapay zeka sistemlerimizi, insanları profesyonel rehberlik almaya teşvik edecek şekilde eğittik" denildi.

