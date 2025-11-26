Cilde tahin sürmek bakın ne işe yarıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğal bakım yöntemlerine ilginin arttığı son yıllarda, mutfakların vazgeçilmezi olan pek çok ürün cilt bakımında da kendine yer bulmaya başladı.

Bu ürünlerden biri de yoğun besleyici içeriğiyle bilinen tahin.

Tahin, susam tohumlarından elde edildiği için doğal olarak vitamin, mineral ve sağlıklı yağ bakımından zengindir.

Geleneksel olarak sofralarda kullanılan tahin, son dönemde cilt üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor.

Nemlendirmeden onarıcı etkiye kadar birçok fayda sunduğu belirtilen tahin, doğru şekilde uygulandığında ciltte gözle görülür iyileşmelere katkı sağlayabiliyor.

CİLDE TAHİN SÜRMENİN FAYDASI

Tahin, susamın doğal yağları sayesinde cilde derinlemesine nem verir. Kuruluk, pul pul dökülme ve gerilme hissini azaltabilir.

İçeriğindeki yağ asitleri, cildin koruyucu bariyerini destekleyerek dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırabilir.

Susamda bulunan sesamol, sesamin ve E vitamini, cildi serbest radikallere karşı koruyarak daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir.

Tahinin yağlı ve besleyici yapısı, cilt dokusunu yumuşatır; dokunulduğunda daha pürüzsüz bir his bırakabilir.

Kızarıklık, gerilme ve hafif tahriş gibi kuruluğa bağlı sorunlarda rahatlatıcı bir etki gösterebilir.

İçindeki vitamin ve mineraller cildin doğal yenilenme sürecine katkı sağlayarak mat görünümü azaltabilir ve daha canlı bir görünüm sunabilir.

Tek başına veya bal/yoğurtla karıştırılarak maske şeklinde uygulanabilir. Ciltte 10–15 dakika bekletildiğinde besleyici bir bakım etkisi oluşturur.