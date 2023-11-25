Çin'de zatürre alarmı: Çocuklar arasında yayılıyor Zatürre vakaları, eylülden bu yana çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Hastaneler, vakalardaki artış nedeniyle hastalara yanıt vermekte zorlanıyor.

AA

Çin'de zatürre ve diğer üst solunum yolu hastalıkları artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelişmenin ardından gözünü Asya ülkesine çevirdi.

Pekin yönetimi, sonbaharın başlangıcından bu yana ülke genelinde yayılan vakalara karşı tedbirleri artıracak.

Anaokulları ve ilkokullarda kontroller artırılacak

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Hastalık Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamada, mevsimsel grip ve mikoplazma zatürresi vakalarında artışa karşı anaokulları ve ilkokullarda hastalıkların takibi ve kontrolünün artırılması istendi.

Çocukların ve kronik hastalıkları bulunan yetişkinlerin hastalıklara karşı aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca bazı ilaçların üretimi ile tedarikinin hızlandırılması ve sınırlarda sağlık kontrollerinin artırılması talep edildi.

Zatürre vakaları yoğunlaştı

Açıklamada, mikoplazma zatürresi vakalarının bazı bölgelerde hâlâ yoğun olduğu, mevsimsel grip vakalarının da artış göstermesinin beklendiği ve kış aylarında yeni bir koronavirüs salgını riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirdiler

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Hu Çiançiang, Çin'de yakın dönemde tespit edilen zatürre ve diğer hastalık vakalarının bilinen patojenlerden kaynaklandığını, salgınlara dair Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktardı.

Üst solunum yolu hastalıklarında artış

Çin'de koronavirüs tedbirlerinin bu yılın başında kaldırılmasının ardından sonbaharda üst solunum yolu hastalıklarının ülke genelinde arttığı gözleniyor.

Bakteriyel bir solunum yolu enfeksiyonu olan "mikoplazma zatürresi" vakalarının eylülden bu yana özellikle çocuklar arasında yayılması endişe yaratıyor.

Salgın nedeniyle başkent Pekin ve ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki çocuk hastaneleri, solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle başvuran küçüklerin sayısındaki artış nedeniyle hizmet vermekte zorlanıyor.

'Kaynağı bilinmeyen enfeksiyon' şüphesi

Öte yandan çocuklarda görülen zatürre belirtilerinin farklı olması tanı konulmasını güçleştirirken, "kaynağı bilinmeyen enfeksiyon" şüphelerini artırıyor.

DSÖ, daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış nedeniyle bu hastalıklara ilişkin Çin'den resmi bilgi talep ettiğini bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)