Çocuğunuzu korumaya sofrada başlayın: Besin alerjisine karşı alınacak önlemler

Türkiye'de ve dünyada her geçen gün daha fazla çocuk, sofralarımızdaki "gizli düşmanla" mücadele ediyor.

Besin alerjileri, özellikle 2 yaş altı miniklerde hızla artan bir sağlık sorunu ve ebeveynleri tedirgin ediyor.

Peki, bu tehlikeli artışın arkasında ne yatıyor ve çocuğunuzu nasıl koruyabilirsiniz?

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akçal, besin alerjilerinin nedenlerini ve alınması gereken kritik önlemleri tek tek sıraladı.

BESİN ALERJİLERİ SALGIN GİBİ YAYILIYOR

Besin alerjisi her yaş grubunda görülebilirken, en çok süt çocuklarında rastlanıyor. Özellikle anne sütü ile beslenme döneminde ek gıdaya geçiş süreci, alerjik tepkilerin en yoğun yaşandığı dönem olarak öne çıkıyor.

Dr. Akçal, “Bu dönemde çocukların hem anne sütüyle hem de yeni gıdalarla tanışıyor olması, alerjik reaksiyonların erken dönemde fark edilmesini sağlıyor. Yeni bir besinle tanışmanın ardından dakikalar veya saatler içinde ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa, ebeveynlerin uyanık olması ve hızlıca çocuk alerji uzmanına başvurması gerekiyor” dedi.

KALICI OLMAYAN BESİN ALERJİLERİ

Besin alerjilerinin büyük bir kısmı kalıcı olmadığını söyleyen Dr. Akçal, özellikle süt, yumurta ve buğday gibi temel gıdalara karşı gelişen alerjilerin çoğunlukla 5 yaşına kadar ortadan kalktığını belirtti.

Ancak bazı besinlerde, özellikle kuru yemişler ve deniz ürünlerinde alerjilerin ömür boyu sürebileceğini vurguladı.

Dr. Akçal, “Besin alerjisi tanısı konulmuş çocuklarda, suçlu olan gıdanın diyet listesinden çıkarılması büyük önem taşıyor. Ancak büyüme çağında olan çocukların kalori ve besin dengesini sağlamak da çok önemli. Bu nedenle diyetisyenin desteği ile sağlıklı alternatiflerin belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

DİYETİSYEN TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Akçal, alerjinin kaynağının sadece çocuğun yedikleriyle sınırlı kalmadığının altını çiziyor: