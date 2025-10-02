Çocukları hedef alıyor: İşte yeni “Nimbus” varyantı belirtileri

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor.

Grip vakalarıyla karıştırılan birçok hastalığın aslında Covid-19 kaynaklı olduğu bildirildi.

Uzmanlar özellikle çocuklarda görülen vaka artışına dikkat çekerek yeni varyant “Nimbus” konusunda aileleri uyarıyor.

Peki, nedir bu Nimbus varyantı?

“NİMBUS” VARYANTI NEDİR?

Covid-19 salgını sürecinde farklı mutasyonlarla karşımıza çıkan virüs, şimdi de “Nimbus” varyantı ile gündemde. Omikron’un alt soylarından biri olan NB.1.8.1, ilk kez 22 Ocak’ta kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), varyantın Çin ve Asya’nın farklı bölgelerinde ortaya çıktığını, kısa sürede ise Avrupa’ya yayıldığını açıkladı.

Bilim insanları, şu anki verilerin Nimbus’un önceki varyantlara kıyasla daha ağır hastalığa yol açtığını göstermediğinivurguluyor. Ancak daha kolay bulaşabilmesi, özellikle risk grubundaki kişiler için dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

"NİMBUS" VARYANTI BELİRTİLERİ

Boğazda şiddetli ağrı: Bazı hastalar “jiletle kesiliyormuş gibi” hissettiren, çok keskin boğaz ağrısından şikayet ediyor.

Grip ile karıştırılabilen uzun süren ateş.

Şiddetli öksürük ve boğaz kuruluğu

Halsizlik, yorgunluk, kas-eklem ağrıları

Baş ağrısı ve titreme

Tat ve koku kaybı (önceki varyantlara göre daha az yaygın olsa da bazı vakalarda görülüyor)

Nefes darlığı veya hırıltılı solunum (özellikle çocuklar ve risk grubundakilerde)

Bulantı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal şikayetler de bildirildi.

NOT: Nimbus varyantında boğaz ağrısı, diğer varyantlara göre daha belirgin ve hastalığı işaret eden ilk semptomlardan biri olarak görülüyor.

Şu ana kadar elde edilen veriler, Nimbus’un daha bulaşıcı olabileceğini, ancak daha ağır hastalık yapmadığını gösteriyor.

ÖNLEM ALIN

Sık sık el yıkama ve maske kullanımı, bulaş riskini azaltabilir.

Kalabalık ortamlardan kaçınılması önerilmektedir.

Boğaz ağrısı, ateş ve öksürük gibi semptomlar görüldüğünde COVID-19 testi yapılması önemlidir.