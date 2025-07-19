Abone ol: Google News

Çok terlemek neyin habercisi? Kimler daha çok terler?

Aşırı terleme, çoğu zaman sıcak hava ya da fiziksel eforla ilişkilendirilse de bazı durumlarda farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Peki, çok terlemek ne anlama gelir? Kimler daha fazla terler? İşte merak edilenler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
19.07.2025 15:41
Çok terlemek neyin habercisi? Kimler daha çok terler?

Yaz aylarında ya da egzersiz sırasında terlemek normal bir durumdur.

Ancak bazı insanlar, hiçbir fiziksel efor sarf etmeden bile aşırı terleme yaşayabilir.

Peki bu durum her zaman normal midir? Uzmanlara göre aşırı terleme (hiperhidroz), bazen vücudun bir uyarısı olabilir.

Tiroid bezinin fazla çalışması, stres, diyabet, enfeksiyonlar veya bazı ilaçların yan etkileri aşırı terlemeye yol açabilir.

Öte yandan genetik yatkınlık da bu durumu etkileyebilir. Erkekler genellikle kadınlara göre daha fazla terlerken, kilolu bireylerde de terleme oranı artabilir.

Ayrıca hormonal değişimler, özellikle ergenlik ve menopoz döneminde terlemeyi artıran faktörler arasında yer alır.

Aşırı terleme günlük hayatı olumsuz etkiliyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

Sağlık Haberleri