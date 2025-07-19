Çok terlemek neyin habercisi? Kimler daha çok terler?

Yaz aylarında ya da egzersiz sırasında terlemek normal bir durumdur.

Ancak bazı insanlar, hiçbir fiziksel efor sarf etmeden bile aşırı terleme yaşayabilir.

Peki bu durum her zaman normal midir? Uzmanlara göre aşırı terleme (hiperhidroz), bazen vücudun bir uyarısı olabilir.

Tiroid bezinin fazla çalışması, stres, diyabet, enfeksiyonlar veya bazı ilaçların yan etkileri aşırı terlemeye yol açabilir.

Öte yandan genetik yatkınlık da bu durumu etkileyebilir. Erkekler genellikle kadınlara göre daha fazla terlerken, kilolu bireylerde de terleme oranı artabilir.

Ayrıca hormonal değişimler, özellikle ergenlik ve menopoz döneminde terlemeyi artıran faktörler arasında yer alır.

Aşırı terleme günlük hayatı olumsuz etkiliyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.