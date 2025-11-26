Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DSÖ Avrupa Ödülü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü takdim edildiğini duyurdu.

ÖDÜL, ERDOĞAN'IN FİLİSTİN'E DESTEK ÇABALARINA

Duran, ödülün Filistin halkına yönelik insani çabalar, destekler ve Gazze’den gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerdeki örnek liderlik nedeniyle DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Erdoğan’a verildiğini belirtti:

“Cumhurbaşkanımızın küresel insani meselelere karşı sergilediği kararlı liderliğin uluslararası arenada karşılık bulduğunu bir kez daha gördük.”

Duran, Gazze’deki ağır şartlara rağmen insani yardımın sürmesini, tıbbi tahliyelerin güvenle gerçekleştirilmesini ve mazlumların sesinin duyurulmasını Erdoğan’ın kişisel takibi ve liderliği sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ DİPLOMASİ VİZLYONUNUN TESCİLİ

Duran, ödülün aynı zamanda Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşıdığını ifade etti: