D vitaminini yaşlanmayı geciktirici etkisi kanıtlandı

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Geniş katılımlı bir deneyin sonucunda D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabildiği ortaya konuldu.

ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.

D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1.054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.

Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.

BİYOLOJİK YAŞLANMAYI DURDURDU

Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları, bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı.

HÜCRESEL AŞINMAYI 3 YIL ERTELEDİ

Bilim insanları, D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.

Öte yandan bilim insanları, çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.

Araştırmanın bulguları, "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.