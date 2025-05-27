D vitaminini yaşlanmayı geciktirici etkisi kanıtlandı

Geniş katılımlı bir deneyin sonucunda D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabildiği ortaya konuldu.
ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.
D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1.054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.
Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.
BİYOLOJİK YAŞLANMAYI DURDURDU
Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları, bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı.
HÜCRESEL AŞINMAYI 3 YIL ERTELEDİ
Bilim insanları, D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.
Öte yandan bilim insanları, çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.
Araştırmanın bulguları, "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.
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