Dengeli şekilde tüketen yaşadı: Bu kahveler enerji yükseltiyor

Her kahve, doğru şekilde tüketildiğinde enerji veriyor...

Dünya genelinde milyonlarca kişi kahveyi güne başlamak, konsantrasyonu artırmak veya keyifli bir mola için tercih ediyor.

Ancak her kahve aynı etkiyi göstermiyor. Hazırlanış biçimi, kullanılan çekirdek türü ve içeriği sağlığa olumlu veya olumsuz etkiler yaratabiliyor.

İşte enerji veren o kahveler...

FİLTRE KAHVE

Filtre kahve, öğütülmüş kahvenin sıcak suyla demlenip, bir filtre üzerinden süzülmesiyle hazırlanır.

Bu yöntem, kahve telvesinin içe geçmesini engelleyerek daha hafif bir içim sağlar.

Filtre kahve, uzun süreli ve düzenli tüketimde mideyi fazla zorlamaz ve enerji açısından etkilidir.

TÜRK KAHVESİ

Türk kahvesi, ince öğütülmüş kahve çekirdeklerinin suyla karıştırılarak cezvede pişirilmesiyle hazırlanır.

Kahve telvesiyle birlikte sunulduğu için aroması oldukça yoğun ve karakteristik bir lezzet taşır.

Geleneksel sunumu ve hazırlanışıyla kültürel bir değer taşıyan Türk kahvesi, doğru şekilde tüketildiğinde enerji verir.

ESPRESSO VE AMERİCANO

Espresso, yüksek basınçla kısa sürede demlenen yoğun bir kahve türü olarak bilinir.

Americano ise espresso üzerine sıcak su eklenerek daha hafif bir içim sunar.

Her iki kahve türü de kafein içeriği yüksek olduğundan, özellikle hassas kişilerde çarpıntı, uykusuzluk veya huzursuzluğa neden olabilir.

Bu nedenle gün içinde kontrollü tüketilmesi önem taşır.