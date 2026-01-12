Erkeklerde hormon değişimiyle ortaya çıkan “özel dönem” iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde dijital platformlarda, erkeklerin de kadınlara benzer şekilde "özel dönemler" yaşadığı yönünde paylaşımlar dikkat çekiyor. Bu içeriklerde erkek hormonlarındaki değişimler, kadınlardaki regl döngüsüne benzetilerek aktarılıyor. Ancak bilimsel literatür, bu benzetmenin biyolojik bir karşılığı olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre erkeklerde hormon seviyeleri değişebilir; ancak bu durum, düzenli ve tanımlı bir döngü anlamına gelmiyor.

İDDİALARIN DAYANDIRILDIĞI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu tartışmalarda adı geçen isimlerden biri, hayvan davranışları ve hormon ilişkisi üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr. Gerald Lincoln. Lincoln'ün özellikle bazı memeli türlerinde testosteron seviyelerinin mevsimsel değişimlere bağlı olarak davranış farklılıkları oluşturduğunu gösteren çalışmaları, erkek hormonlarının davranış üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bu araştırmalar, testosteronun yalnızca fiziksel değil, duygusal ve davranışsal süreçlerle de ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yaklaşım zamanla, erkeklerde hormon değişimlerine bağlı ruh hali ve davranış farklılıklarını tanımlamak için kullanılan "Irritable Male Syndrome (IMS)" kavramının gündeme gelmesine yol açtı. Kavramın popülerleşmesinde ise klinik psikolog Dr. Jed Diamond önemli rol oynadı. Diamond, testosteron seviyelerindeki düşüşlerin bazı erkeklerde yorgunluk, sinirlilik, enerji azalması ve duygu durum değişiklikleriyle ilişkilendirilebileceğini savundu; bu durumu zaman zaman kadınlardaki PMS ile karşılaştıran ifadeler kullandı.

BİLİMSEL ÇERÇEVE NET ÇİZİLİYOR

Uzmanların ortaklaştığı temel değerlendirme şu yönde: Kadınlardaki adet döngüsü, üreme sistemiyle doğrudan bağlantılı, aylık ve düzenli bir fizyolojik süreçtir. Erkeklerde ise bu döngüyü oluşturacak biyolojik mekanizmalar bulunmaz. Bu nedenle kadınlardaki adet döngüsünün erkekler için eşdeğer bir karşılığı yoktur.

Erkeklerde başta testosteron olmak üzere bazı hormon seviyeleri; gün içindeki biyolojik ritme, yaşa, stres düzeyine ve yaşam tarzına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu değişimler ruh hali ve davranış üzerinde etkili olabilir. Testosteron seviyelerindeki düşüş, bazı erkeklerde sinirlilik, huzursuzluk, içe kapanma veya depresif hislerle kendini gösterebilir. Ancak bu tablo düzenli, aylık ve öngörülebilir bir döngü oluşturmaz.

IMS gibi kavramlar ise tıp literatüründe resmi ve evrensel bir tanım olarak yer almaz; daha çok teorik yaklaşımlar ve popüler yorumlar kapsamında ele alınır.