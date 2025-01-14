Denizli'de bağışlanan organlar, 3 kişiye can oldu

AA & Ensonhaber

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak’ta evinde beyin kanaması geçiren ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 81 yaşındaki Bekir Erzen’in beyin ölümü, 7 gün sonra gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekibi, Erzen'in ailesiyle görüşerek organ bağışı konusunda onay aldı.

3 HASTAYA YENİ BİR HAYAT UMUDU

Erzen’in karaciğeri ve iki böbreği, gerçekleştirilen operasyonla alındı ve İzmir’e nakledildi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Erzen'in organlarının üç hastaya yeni bir hayat şansı vereceğini belirtti.

Kadavradan yapılan organ nakillerinin sayısının arttığını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: