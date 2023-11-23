Dilaltı hapı nedir, ne işe yarar? Dilaltı ne zaman alınır? Genellikle hipertansiyon hastalarının kullandığı dilaltı hapı hakkında merak edilenler haberimizde...

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Yüksek tansiyon ile mücadele eden hastalar, dengelemek amacıyla dilaltı hapına başvurabiliyor.

Kan basıncını düşüren dilaltı, hipertansiyon hastalarının hayatını kurtarabiliyor.

Ancak dilaltı kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Bu kapsamda, "Dilaltı hapı nedir", "Dilaltı ne işe yarar", "Dilaltı hapı ne zaman alınır" gibi sorular sık sık araştırılıyor.

Dilaltı hapı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Peki, Dilaltı nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Tansiyon için dilaltı

Dilaltı hapları, ilacın hızlı ve etkili bir şekilde emilmesini sağlamak amacıyla ağız mukozasından emilen ilaç formülasyonlarıdır. Bu tür haplar, ağız altındaki dokular aracılığıyla doğrudan kana karışarak hızlı bir etki sağlar.

Her kan basıncı yüksekliğinde dilaltı hapı çiğnenmemelidir. Dilaltı hapının sadece baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlerde ve büyük tansiyonun sıklıkla 180 değerini aştığı acil durumlarda kullanılması gerekir.

İşte dilaltı hapları hakkında genel bilgiler:

1. Dilaltı Yol:

Dilaltı hapları, ağız mukozasındaki damarlardan geçerek sistemik dolaşıma hemen karışır. Bu, ilacın mide-bağırsak sistemini geçmeden hızla emilmesine olanak tanır.

2. Hızlı Etki:

Dilaltı hapları, genellikle oral tabletlerden veya kapsüllerden daha hızlı etki gösterir. Bu, ilacın doğrudan kana karışmasından kaynaklanır, bu da sindirim sistemini atlayarak hedef bölgeye ulaşmasını sağlar.

3. İlacın Doğrudan Kana Karışması:

Dilaltı ilaçlar, midede veya bağırsaklarda meydana gelen sindirim süreçlerini atlayarak ilacın doğrudan kana karışmasını sağlar. Bu, hızlı bir etki sağlayarak acil durumlarda veya hızlı tedavi gerektiren durumlarda tercih edilebilir.

4. Dozaj ve Uygulama:

Dilaltı hapları genellikle özel olarak formüle edilir ve belirli dozajlarda gelir. İlacın etkili bir şekilde emilmesi için talimatları takip etmek önemlidir. Çoğu dilaltı hapı, tablet veya film formunda olup, ağız altına yerleştirildikten sonra erir.

5. Dilaltı Hapları Hangi Durumlarda Kullanılır:

Dilaltı hapları, çeşitli ilaç sınıflarında kullanılabilir. Nitrogliserin gibi kalp hastalıkları için kullanılan ilaçlar, migren tedavisi için sumatriptan gibi ilaçlar ve opioid bağımlılığı tedavisi için buprenorfin gibi maddeler, dilaltı yoldan uygulanabilir.

6. Yan Etkiler:

Dilaltı ilaçlar, mide-bağırsak sistemini atladığından, bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına neden olmayabilir. Ancak, kullanılan ilaca bağlı olarak yan etkiler değişebilir. Bu nedenle, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı ve olası yan etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.