Diş sıkma alışkanlığı diş kaybına yol açıyor Diş sıkma ve gıcırdatma vakalarında önemli bir artış yaşanıyor. Sorunun çözümü için doktora kontrole gitmek ve stresten uzak durmak önem taşıyor.

AA

Modern hayatın yoğun stresi, sadece ruhsal ve fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda diş sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor.

Dr. Atilla Alexander Akgöl, diş sıkma alışkanlığının uzun vadede yüz kaslarının zayıflamasına, yüz şeklinin değişmesine ve hatta diş kaybına neden olabileceğini bildirdi.

"BRUKSİZM"

Akgöl, son yıllarda "bruksizm" olarak bilinen diş sıkma ve gıcırdatma vakalarında önemli bir artış gözlemlendiğine dikkati çekerek, rahatsızlığın dişlere ve çene kaslarına verdiği zararlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

DİŞ KAYBINA VE YÜZÜN ŞEKLİNİN DEĞEŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Diş sıkma sorununun uzun vadede yüz kaslarında güç kaybına neden olduğunun altını çizen Akgöl, "Diş sıkma yüz şeklinin değişmesine ve hatta diş kaybına yol açabiliyor. Bruksizm, genellikle uykuda veya uyanıkken farkında olmadan dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması olarak ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

STRES VE UYKU BOZUKLARINDAN KAYNAKLANIYOR

Dr. Akgöl, bu rahatsızlığın nedenlerini psikolojik stres, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi çok faktörlü nedenlere bağlayarak, uyku bruksizminin genellikle uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilirken, uyanık bruksizm daha çok stres ve yoğun konsantrasyon dönemlerinde görüldüğünü bildirdi.

ŞEFFAF PLAK KULLANIMI ÖNERİLİYOR

Bruksizm tedavi edilmediğinde sadece diş sağlığını değil, baş ağrıları, migren ve çene eklem sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açabildiğine işaret eden Akgöl, "Bu noktada şeffaf plak kullanımı, diş sıkmayı önlemek için önerilen tedavi yöntemlerinden sadece biri." açıklamasında bulundu.

BOTOX TEDAVİLERDEN BİRİ

Akgöl, estetik amaçlı kullanılan botoxun, son yıllarda diş sıkma tedavisinde de sıklıkla tercih edilmeye başlandığını anlatarak, şunları kaydetti.

Masseter Botoxu olarak bilinen bu yöntemle, çiğneme kaslarına yapılan enjeksiyonla kaslar gevşetilir, böylece diş sıkma ve gıcırdatma azalır. Botox tedavisinin etkisi genellikle 3-6 ay sürer ve etkisini korumak için düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilir. Ayrıca, tedavi sürecinde temporal kasın da devreye girmesi gerekebilir, bu da doktor kontrolünde planlanmalıdır.

"ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN"

Stresin arttığı bu dönemlerde bruksizm gibi sorunlar yaşamak kaçınılmaz olabilir, ancak doğru tedavi yöntemleriyle bu problemin üstesinden gelmek mümkün.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)