Dişlerinizin rengine dikkat: Meğer o hastalığın habercisiymiş

Pek çok kişinin estetik açıdan hoşlanmadığı durumlar arasında yer alan diş yüzeyindeki renk değişiklikleri meğer sandığınız kadar basit bir renk değişiminden ibaret değilmiş.

Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir tam da bu noktada diş rengindeki değişimlerin yalnızca estetik olmadığını aynı zamanda sağlıkla alakalı önemli göstergeler barındığını vurguladı.

Dr. Mimir, dişte meydana gelen renk değişimlerinin, genetik yapıdan beslenme biçimine, yaşam tarzı alışkanlıklarından sistemik hastalıklara kadar birçok farklı nedenin habercisi olabileceğine dikkat çekti.

DOĞAL DİŞ RENGİ SARIYA DÖNÜKMÜŞ

Hemen herkes tarafından bilinen, dişlerin bembeyaz olması meğer doğal bir durum değilmiş. Doğal olanın dişlerin hafif sarıya dönük olması gerektiğini aktardı. Mimir, bunun temel nedeninin ise dişin alt katmanında bulunan ve sarıya çalan bir tona sahip olan dentin dokusu olduğunu ifade etti.

Dişlerde görülen renk farklılıkları birçok içsel ve dışsal nedenden kaynaklanabileceğini anlatan Dr. Özge Mimir'in aktardığı bilgilere göre dişte yaşanan renk değişimlerinin nedenleri şu şekilde:

Genetik ve Yaş: Dişin en dış katmanı olan mine tabakası genetik olarak inceyse, altındaki sarımtırak dentin daha belirgin hale gelir. Ayrıca yaşlandıkça dentin koyulaşır ve bu durum doğal bir sararmaya yol açar.

Beslenme ve Alışkanlıklar: Çay, kahve, kırmızı şarap gibi koyu renkli içecekler ve tütün ürünleri zamanla diş yüzeyinde lekeler oluşturur. Sigara en yaygın kahverengi leke nedenlerinden.

Ağız Hijyeni: Yetersiz fırçalama sonucunda biriken plak ve diş taşı, kahverengi bir görüntüye neden olabilir.

İlaçlar ve Hastalıklar: Çocukluk döneminde kullanılan bazı antibiyotikler (tetrasiklin gibi) dişlerde sarı, yeşil veya kahverengi kalıcı renklenmelere yol açabilir. Nadir de olsa bazı metabolik hastalıklar (porfirin bozuklukları gibi) veya safra pigmentleri de diş rengini etkileyebilir.

Diş Travması ve Çürükler: Tek bir dişte aniden oluşan gri veya siyahlaşma, genellikle o dişin sinirinin öldüğünün bir işareti ve acil müdahale gerektirir. Çürükler de siyaha yakın renklenmelere neden olabilir.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN

Dişte ani renk değişimleri, özellikle tek bir dişte koyulaşma gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Mimir bu tür belirtilerin, kanal tedavisi veya dolgu gibi daha ciddi tedaviler gerektiren bir durumun habercisi olabileceğinin altını çiziyor.