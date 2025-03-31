Diyarbakır'da devlet hastanesinde hizmet krizi

İHA

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan teknik aksaklıklar, hastalar ve yakınları için büyük bir sıkıntıya yol açıyor. Kan tahlili sonuçlarının takip edildiği ekranın çalışmaması, hasta yakınlarını doktor ve hemşirelerden bilgi almak için yoğun çaba harcamak zorunda bırakıyor.

UZAYAN KUYRUKLAR, ZAMAN KAYBINA NEDEN OLUYOR

Acil müdahale gerektiren durumlarda bile vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak sonuçlarını öğrenmeye çalışırken, bu durum serviste gereksiz bir yoğunluk ve zaman kaybına neden oluyor.

LAVABOLAR DA SORUNLU

Öte yandan, acil servis bölümündeki lavabolarda da ciddi fiziki eksiklikler dikkat çekiyor. Kapı kilitlerinin bozuk olması nedeniyle kapanmayan kapılar ve çalışmayan ışıklandırma sistemi, özellikle gece saatlerinde hastaları zor durumda bırakıyor. Hijyen koşullarına dair endişelerin arttığı bu ortamda, vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak acil çözüm talep ediyor.