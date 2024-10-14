Dünyada bir ilk: Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Haber Merkezi

Giresun’da bir hastada görülen tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz vakası, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu nadir durumu “Giresun Sendromu” adıyla bilim dünyasına tanıttı.

Hastanenin Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bu durumu değerlendirirken, “Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönen bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik. Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemler onayladı ve tıp literatürüne kazandırdık” dedi.

"Giresun Sendromu" nedir ve belirtileri nelerdir merak konusu oldu. İşte hastalığa dair bilgiler...

GİRESUN SENDROMU NEDİR

Giresun Sendromu, organların ters dönmesi ile kalp yetmezliğine bağlı siroz olarak tanımlandı.

Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik.' diye konuşan Prof. Dr. Dülger, 'Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve Giresun Sendromu adını verdik.'

BELİRTİLERİ

Nefes darlığı, karında sıvı toplanması ve halsizlik en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA