Dünyanın en pahalı sakızı: İşte kengerin faydaları

Kenger sakızı ilkbahar aylarında Sivas’ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor.

Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Toplanması güç olan bu ürünün kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek yarım altınla yarışır seviyelere geldi.

Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının, sağlık açısından olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının da zor olmasından dolayı kilosu 10 bin ile 12 bin lira arasında değişen Kenger sakızının tanesi de 25 liradan alıcı buluyor.

İŞTE FAYDALARI

En bilinen faydalarından biri ağız ve diş sağlığına katkı sağlamasıdır. Düzenli çiğnendiğinde dişlerin temiz kalmasına yardımcı olur ve ağız kokusunu azaltır.

Bunun yanında sindirim sistemini destekler; mide asidini dengeleyerek hazmı kolaylaştırır ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçebilir.

Kenger sakızı ayrıca nefesi ferahlatır ve hoş bir koku bırakır. Sert yapısı sayesinde çiğneme sırasında çene kaslarını güçlendirir.

Tamamen doğal olması, katkı maddesi içermemesi de tercih edilme sebepleri arasındadır.