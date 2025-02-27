Emzirirken fazla kafein almak bebekte sağlık sorunlarına neden olabilir

Haber Merkezi

Emzirirken aşırı kafein tüketimi bebeği olumsuz etkileyebilir. Hatta kansızlığa da neden olabilir.

Uzmanlar, emziren annelerin günlük 200-300 mg (yaklaşık 1-2 fincan kahve) kafeini aşmamasını öneriyor.

Eğer bebeğinizde huzursuzluk, uyku problemleri ya da başka sorunlar fark ediyorsanız kafein tüketiminizi azaltmak faydalı olabilir.

1. Uyku Problemleri

Kafein, merkezi sinir sistemini uyarır ve bebeklerde uykusuzluk, sık uyanma ve düzensiz uyku döngülerine neden olabilir.

Bebeklerin vücudu kafeini yetişkinler kadar hızlı atamaz, bu da etkilerin daha uzun sürmesine yol açabilir.

2. Huzursuzluk ve Aşırı Hareketsizlik

Fazla kafein alan bebeklerde sinirlilik, huzursuzluk, aşırı ağlama ve sakinleşme güçlüğü görülebilir. Çünkü kafein, bebeğin sinir sistemini uyararak onu daha gergin hale getirebilir.

3. Sindirim Problemleri ve Gaz

Bazı bebeklerde aşırı kafein tüketimi gaz, mide rahatsızlığı veya reflü gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.

Bu da bebeğin sürekli rahatsız hissetmesine ve daha sık ağlamasına yol açabilir.

4. Demir Emilimini Engelleyebilir (Dolaylı Kansızlık Riski)

Çay ve kahvede bulunan tanenler demir emilimini azaltabilir.

Eğer anne çok fazla kafein içer ve yeterince demir almazsa, bu anne sütündeki demir seviyesini düşürebilir. Bu da uzun vadede bebekte kansızlık riskini artırabilir.

5. Kalp Atış Hızında Artış ve Titreme

Bazı bebeklerde aşırı kafein, kalp atış hızında artışa ve hafif titremelere neden olabilir.

Eğer bebeğinizde böyle belirtiler fark ederseniz, kafein tüketiminizi azaltmanız iyi olabilir.