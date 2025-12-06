Erzincan'da sağlık personeli çift, aynı ambulansta hayat kurtarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’da 4 yıl önce 112 Acil Ambulans hizmetlerinde tanışan ve iki yıl önce evlenen Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Samet Doğan ile Acil Tıp Teknisyeni Kader Doğan, bir yıldır 4 Nolu Acil ağlık Hizmetleri İstasyonunda birlikte görev yaparak zamana karşı yarışıyor.

Hem iş hem de hayat arkadaşı olan çift, günün her saati hastaların yardımına koşuyor.

"BU ZORLU SÜREÇTE TANIŞTIK, EVLENDİK"

Acil Tıp Teknisyeni Kader Doğan, eşiyle aynı ekipte çalışmanın kendisine güven verdiğini belirterek şöyle konuştu:

24 saatlik mesailerimizde birlikteyiz. Vakaya giderken göz temasıyla bile anlaşabiliyoruz. Hem hayatımızı hem işimizi paylaşıyoruz. Bu zorlu mücadelede tanıştık, evlendik. Onunla çalışmak bana güç veriyor.

Vatandaşlardan ambulans ekiplerine destek olmalarını isteyen Doğan, acil durumlarda bazı hasta yakınlarının müdahaleyi zorlaştırabildiğini söyledi:

“Bizim tek hedefimiz hastaya hızlıca ulaşıp doğru müdahaleyi yapmak. Destek olmaları işimizi kolaylaştırıyor.”

Kurtarılan hastaların teşekkür için geri dönmesinin kendileri için büyük moral olduğunu belirten Doğan, asılsız ihbarların ciddi vakalara ulaşmayı geciktirdiğini vurguladı.

"ÖNCE EKİP ARKADAŞIYDIK, SONRA HAYAT ARKADAŞI OLDUK"

Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Samet Doğan, eşini iş sayesinde tanıdığını belirterek şöyle konuştu:

Önce ekip arkadaşıydık, sonra hayat arkadaşı olduk. İki yıldır evliyiz. Gece gündüz, kar-yağmur demeden çalışıyoruz. Eşimle birlikte olmak iletişimimizi kolaylaştırıyor; bir bakışla bile ne yapacağımızı anlayabiliyoruz.

BAŞHEKİMDEN TRAFİKTE "FERMUAR" HATIRLATMASI

İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Ay, ambulans ekiplerinin fedakârlıkla görev yaptığını belirterek vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaptı:

“Trafikte sirenleri açık ambulanslara fermuar sistemi ile yol verilmesi hayati önem taşıyor. Olay yerinde sağlık ekiplerine yardımcı olunması da müdahaleyi hızlandırıyor.”

Ay, vatandaşların bilinç düzeyini artırmak için zaman zaman eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi.