Yerli ve milli helikopter Gökbey ambulans envanterine giriyor

Türkiye her alanda yerli ve milli üretimini artırıyor.

En dikkat çekici alan ise milli üretimin adeta amiral gemisi olan savunma sanayii...

Bu kapsamda üretilen hava araçlarının en önemlilerinden biri olan Gökbey helikopter, sağlık filosuna da katılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesince alınan 100 ambulansın Tütün İskelesi'nde düzenlenen teslim törenine katıldı.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada konuya ilişkin bilgi verdi.

GÖKBEY AMBULANS ENVANTERİNE GİRİYOR

Yerli ve milli yatırımların önemine değinen Bakan Memişoğlu, "2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız filomuzda görev almaya başlayacaktır.

Gökbey, sadece bir helikopter değildir, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın ve Türk savunma sanayiimizin kabiliyetlerinin gökyüzüne taşınmış halidir.

Bu helikopterler, uçuş performansı, donanımı, yazılımı ve güvenilirliğiyle acil sağlık hizmetlerimize yeni bir soluk getirecek, zor coğrafyalara hızlı erişim kapasitemizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Belediye Başkanımız Halit Doğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün sahip olduğumuz acil sağlık sistemi, Türkiye'nin son 23 yılda sağlıkta gerçekleştirdiği ilerlemenin en görünür, en etkileyici ve en hayati alanlarından biridir.



Bir zamanlar ulaşım imkanlarımızın sınırlı olduğu, sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde bugün dakikalar içinde vatandaşımıza ulaşan, dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen bir kapasiteye sahibiz.



Türkiye artık yalnızca kendi vatandaşına değil, bölgesine ve dünyaya da umut olan bir ülkedir. Afetlerde, savaş bölgelerinde, uluslararası insani yardım operasyonlarında en hızlı hareket eden, en organize ve en donanımlı ekipleri gönderen ülke Türkiye’dir.

"YIL SONUNA KADAR FİLOMUZA 856 YENİ AMBULANS DAHA KATACAĞIZ"

Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 574 acil yardım istasyonu ve 6 bin 308 kara ambulansı ile vatandaşa kesintisiz hizmet verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti: