Eskişehir'de bir sinek ısırığıyla tüm hayatı değişti

İHA

Eskişehir’de yaşayan minik Mehmet Emir’in hayatı, henüz 1,5 yaşındayken bir sinek ısırığıyla altüst oldu.

6,5 yıl önce ailesi tarafından Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bir cenazeye götürülen Mehmet Emir Özbakan, uyurken bir sinek tarafından ısırıldı.

Bunun ardından küçük bebek, yatağa bağımlı hale geldi.

BATI NİL VİRÜSÜ TAŞIYAN SİNEK ISIRDI

Hortumla beslenmeye başlanan minik bebeğin, Batı Nil Virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldığı ve beynine enfeksiyon yaydığı tespit edildi.

Yaklaşık 6,5 yıldır gördüğü fizik tedaviler sayesinde Özbakan, hortumla beslenmekten kurtuldu ve vücudunda çeşitli hareket kazandı.

"BU HASTALIĞIN ÇARESİNİ ARIYORUZ"

Mehmet Emir Özbakan'ın annesi N.Ö., çocuğunun rahatsızlığını, "Emir o zaman 1,5 yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Gittiğimiz yerde Emir’i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde.

Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6,5 senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz. Önceden yürüyüp konuşuyordu, normal bir çocuktu" sözleriyle açıkladı.

SAĞLIKLI HALİ YÜREKLERİ YAKTI

Ailesi tarafından Mehmet Emir Özbakan'ın sinek ısırmadan önceki sağlıklı hallerinin görüntüleri paylaşıldı.

En son 1 buçuk yaşındayken yürüyüp konuşabilen Özbakan'ın fotoğraflardaki neşeli ve mutlu halleri yürek burktu.