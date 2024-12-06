Evde kalp krizi geçirdiğinizi anlamanın yolları

Haber Merkezi

Kalp krizi genellikle kalbi besleyen damarların tıkanması sonucunda meydana gelir.

Erken teşhis hayat kurtarıcıdır.

Kalp krizinin yaygın belirtileri şunlardır:

1. Göğüs ağrısı (En önemli belirti)

Göğüsün orta kısmında sıkışma, baskı, doluluk ya da yanma hissi.

Ağrı birkaç dakika sürebilir veya gelip geçebilir.

2. Vücudun diğer bölgelerine yayılan ağrı

Ağrı genellikle sol kola, omuza, sırta, boyuna, çeneye veya mide bölgesine yayılabilir.

3. Nefes darlığı

Fiziksel aktivite yapmadan bile nefes alıp vermede zorluk hissedilebilir.

Göğüs ağrısı ile birlikte ya da bağımsız olarak görülebilir.

4. Terleme

Soğuk soğuk terleme yaşanabilir.

Bu genellikle ani ve yoğun bir şekilde olur.

5. Halsizlik ve baygınlık

Aşırı yorgunluk, ani güç kaybı veya baş dönmesi hissi.

6. Bulantı ve kusma

Özellikle kadınlarda veya diyabetli hastalarda bu belirti daha yaygın görülebilir.

7. Hızlı veya düzensiz kalp atışı

Çarpıntı ya da düzensiz nabız hissi eşlik edebilir.

KADINLARDA BELİRTİLER DAHA FARKLI OLABİLİR

Kadınlarda kalp krizi belirtileri, klasik göğüs ağrısının yanı sıra:

Mide bulantısı,

Hazımsızlık,

Ani halsizlik,

Çene veya sırt ağrısı gibi farklı şekillerde de kendini gösterebilir.