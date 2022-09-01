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    Eylül ayında tüketilmesi gereken mevsim meyve ve sebzeleri

    Sonbahar geldi çattı peki, eylülde ne alınır? Eylül ayının mevsimlik meyve ve sebzelerini tüketmeyi unutmayın. İşte eylül ayında tüketilmesi gereken mevsim meyve ve sebzeleri...
    • Özel İçerik
    • 01.09.2022 - 18:15
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    Eylül ayında tüketilmesi gereken mevsim meyve ve sebzeleri

    Eylül ayı hangi mevsim meyve ve sebzelerini sofraya getiriyor? Yaz bitiyor ve eylül ayı lezzetli sebze ve meyveleri beraberinde getiriyor.

    Mevsimlik sebze ve meyvelerin tüktimi oldukça önemlidir. Mevsiminde tüketilen taze ürünler hem daha doğal hem de daha ekonomiktir

    Bakalım eylül ayı hasatı bize neler sunuyor.

    Eylül ayında tüketilmesi gereken mevsim meyve ve sebzeleri #1

    Meyveler

    Eylül ayının en sevilen meyveleri şunlardır:

    Ahududu

    Tatlı, sulu ve yoğun kırmızı renkli ahududu yüksek oranda demir, antioksidanlar, anti kanserojen ellagik asit ve C vitamini sayesinde çok besleyici olmasının yanı sıra hastalıklara karşı da mükemmel bir besindir.

    Hassas bir tada sahip olan bu meyve günün herhangi bir saatinde yenebilir.

    Armut

    Armutlar da günün her saati atıştırmalık olarak yenebilen, tatlı bir meyvedir. Birçok farklı türde ve yılın farklı zamanlarında yetişebilen armutlar eylül ayında da hasat edilir. Sulu ve genellikle yumuşak veya gevrekliğiyle ile sayısız tarifte mükemmel bir malzeme olan bu meyve, şeker, potasyum, lif, C ve B vitaminleri açısından çok zengindir.

    Üzüm

    Şekerli, beyaz veya kırmızı üzümler nihayet tadılmaya hazır. Pek çok antioksidan özelliği ile bu tatlı meyve, sinirleri gevşetmeye yardımcı olan B6 vitamini gibi uyku dostu vitaminler ve genel bir iyilik hali sağlayan ve dolaşımı iyileştiren A ve C vitamini bakımından yüksek içeriği sayesinde tatil dönüşü stresine karşı yardımımıza koşuyor.

    Eylül ayı boyunca ayrıca şunları bulabilirsiniz:

    - Badem ve fıstık

    - Erik

    - Kavun

    - Kayısı

    - Şeftali

    - Böğürtlen

    - İncir

    - Karpuz

    - Limon

    Eylül ayında tüketilmesi gereken mevsim meyve ve sebzeleri #2

    Sebzeler

    Eylül ayının en sevilen sebzeleri şunlardır:

    Fasulye

    Pek çok çeşidinden baklagil ailesinin bir bitkisi olan fasulye, çorbalar veya yemekler için mükemmeldir. Fasulye, iyi bir protein içeriğine sahiptir, lif bakımından zengindir ve bu nedenle tokluk vericidir. Ayrıca B vitaminleri ve iyi bir mineral, özellikle kalsiyum, demir, çinko, bakır, fosfor, potasyum, magnezyum kaynağıdırlar.

    Sağlıklı ve çeşitli bir diyet için haftada en az bir kez tüketilmelidirler.

    Havuç

    Genellikle meyve olarak bilinen havuçlar sebzedir. Genel olarak cilt ve göz sağlığı için gerekli olan mükemmel A vitamini kaynağı olan havuçlar yılın her mevsiminde bulunur, ancak tarladan gelenler çoğunlukla yaz mevsiminin sonunda hasat edilir.

    Düşük kalorili içeriğiyle açlığı gidermek için mükemmel bir atıştırmalıktır ve ayrıca kolayca sindirilebilirler. Yemeklere de dahil edilebilen havuçlar, birçok tarif için mükemmel bir malzemedir.

    Ve yine bu ay için sebze sepetinize şunları koyabilirsiniz:

    - Roka

    - Patates

    - Pancar

    - Kereviz

    - Bezelye

    - Domates

    - Salatalık

    - Marul

    - Kabak

    - Patlıcan

    - Taze fasulye

    - Turp

    - Biberler

    Eylül, kış için stok yapmak için hala mevcut olan meyve ve sebze çeşitliliğinden yararlanmanız gereken aydır, bu yüzden ev yapımı soslar veya lezzetli turşular için alışveriş yapabilirsiniz.


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