Gaziantepli anne-kız, aynı gün bionik kulak ile birbirilerini ilk kez duydular

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli Feride Alaparmak (37) ile kızı Zeynep Alaparmak (11), farklı yıllarda sağ kulaklarına yapılan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla kısmen duymaya başlamıştı. Ancak zamanla işitme sorunları yeniden ortaya çıktı.

HASTANEDE YENİDEN UMUT DOĞDU

Anne-kız, yaşadıkları işitme problemleri nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Muayene sonucunda, daha önce yapılan operasyonların işitme kaybını tam olarak gidermediği tespit edildi.

Doç. Dr. Orhan Tunç ve ekibi, anne ile kızının sol kulaklarına aynı gün koklear implant ameliyatı gerçekleştirdi.

İLK KEZ BİRBİRLERİNİ NET DUYDULAR

Başarılı geçen operasyonun ardından anne ve kızı, ilk kez birbirlerinin sesini net şekilde duymaya başladı. Doç. Dr. Tunç, ameliyatların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Daha önce kısmi konuşabilen hastalarımız, cihazlardan sonra konuşmalarını daha da geliştirecek. Bu tür hastalarımızın takibini cihaz takıldıktan sonra da sürdürüyoruz.”

"ANNE-KIZ İLETİŞİMİNE ÖZEL ÖNEM VERDİK"

Operasyon ekibinde yer alan Doç. Dr. İsmail Aytaç, Zeynep’in 9 yıl önce tek kulak implantı olduğunu ancak cihazın artık yetersiz kaldığını belirtti.

Aytaç, süreci şöyle anlattı:

Annesi uzun süre işitme cihazı kullandı fakat yeterli fayda göremedi. Anne-kız iletişimini çok önemsedik, ikisini de birlikte hazırladık. Konsey sonrası aynı gün ameliyat yapılmasına karar verdik ve operasyonlar başarıyla tamamlandı.

ZEYNEP'İN SEVİNCİ: "ARTIK ANNEM BENİ DAHA İYİ DUYACAK

Ameliyat sonrası mutluluğunu paylaşan 11 yaşındaki Zeynep Alaparmak ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: