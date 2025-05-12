Gaziantep'te kavgada ısırılarak koparılan kulak memesi yerine dikildi

DHA

Gaziantep'te yaşayan 40 yaşındaki Fadıl Karakan, 2 hafta önce aile bireyleriyle sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti.

Kavga sırasında şahıslardan biri, Karakan'ın kulak memesini koparana kadar ısırdı.

Karakan, olayın ardından kopan kulak memesiyle birlikte Nizip Devlet Hastanesi'ne gitti.

KULAK MEMESİ YERİNE DİKİLDİ

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karakan, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil ameliyata alınan Karakan'ın kopan kulak memesi, süper mikrocerrahi yöntemle yerine dikildi.

"KULAĞIM ESKİSİ GİBİ OLDU"

Fadıl Karakan ise olayın ardından hızlı davranıp, hemen hastaneye ulaştığını ve hekimi tarafından uygulanan yöntem ile yeniden kulağına kavuştuğunu söyleyerek, "Hastanede 7 gün kaldım. Şu an hiçbir sorunum yok. Kulağım eskisi gibi oldu. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

"HASTAMIZ YENİDEN KULAK MEMESİNE KAVUŞTU"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, zorlu bir ameliyat olduğunu, başarılı hekimler ve kullandıkları ileri teknoloji ile ameliyatın başarılı sonuçlandırıldığını söyledi.

Şehir hastanesi olarak önemli başarılara imza attıklarını belirten Doğan, "Zorlu bir operasyondu. Deneyimli plastik cerrahi ekiplerimiz sayesinde ve diğer deneyimli hekim ve sağlıkçılarımız sayesinde hastamız yeniden kulak memesine kavuştu. Ameliyat sırasında kulak yapısına uygun şekilde kulak memesi yerine dikildi. İşlevsel duruma da getirildi. Şehir Hastanesi olarak ileri teknolojiye de sahibiz." diye konuştu.

"ESTETİK AÇIDAN TATMİN EDİCİ BİR SONUÇ ELDE ETTİK"

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül ise zorlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve bunu ekip olarak başardıklarını söyledi.

Süper mikrocerrahi yöntemi ile vücuttaki en ince damarların dahi onarılabileceğini söyleyen Tokgönül, "Bu teknik olarak oldukça zorlu bir cerrahi müdahaledir. Yüksek beceri, hızlı karar alma ve ekip çalışması gerektirir. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi.

Estetik açıdan da tatmin edici bir sonuç elde ettik. Bu yalnızca başarılı bir ameliyat değil aynı zamanda hastanemizin cerrahi kapasitesini ve ekip uyumunu da ortaya koyan önemli bir örnektir. Süper mikrocerrahi yöntemiyle vücuttaki en ince damarları onardık." dedi.