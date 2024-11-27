AA & Ensonhaber

Ahmet Göktuğ Karabıyık, annesi Sündüz Karabıyık’ın çalıştığı hastane ortamından etkilenerek küçük yaşta doktor olma hayali kurmaya başladı ve üç ay önce bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İlkokul eğitimine Ankara’da başlayan Karabıyık, ailesiyle birlikte memleketleri Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine döndü ve ortaokulu burada tamamladı. Ardından lise eğitimini Rize’de sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan genç doktor, annesinin 11 yıldır hemşirelik yaptığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak göreve başladı. Annesinin izinden giden Karabıyık, aynı hastanede insanların sağlığı için emek harcayarak çocukluk hayalini yaşıyor.

"ANNEMLE ÇALIŞMAK GÜZEL BİR HİS"

Ahmet Göktuğ Karabıyık, çocukluk yıllarından itibaren hastane ortamına aşina olmanın, zihninde hep bir doktor figürü canlandırdığını söylüyor. Küçük yaşlardan itibaren doktor olmayı hayal ettiğini dile getiren Karabıyık, şunları söyledi:

Bu mesleği seçmemde annemin etkisi büyük. Onunla birlikte hastaneye gidip geldikçe doktorluğu içeriden gözlemleme şansı buldum. Doktor olmak, çocukluğumdan beri hayalimdi ve başka bir meslek düşünmedim.

İlk görev yeri olarak özlem duyduğu memleketi Şebinkarahisar’ı seçtiğini belirten Karabıyık, annesiyle aynı hastanede çalışmanın kendisi için büyük bir avantaj sağladığını söyledi:

Annem burada 11 yıldır çalıştığı için çevreyi ve insanları tanıyor. Hastaları bana tanıtıyor, bir sorun olduğunda hemen danışabiliyorum. Onunla birlikte hastaneye girip çıkmak, iş temposunda birbirimize destek olmak harika bir his. Nazımızın geçmesi de cabası.

Annesiyle aynı ortamda çalışmalarının zaman zaman esprilere de konu olduğunu paylaşan Karabıyık, "Annem genç göründüğü için bizi kardeş zannediyorlar. Hatta bazıları buna inanmakta zorluk çekiyor." dedi.

Hayatındaki mutluluğun bir diğer kaynağı ise nişanlısı Senanur Keser’in de aynı hastaneye atanması. Karabıyık, "Nişanlımın da burada olması benim için ayrı bir mutluluk. Şimdi hem annemle hem de nişanlımla aynı ortamda çalışmanın keyfini yaşıyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"İNŞALLAH BİRLİKTE ÇALIŞIRIZ DİYORDUK"

18 yıllık hemşire Sündüz Karabıyık, oğlunun çocukken zaman zaman hastaneye kendisini ziyarete geldiğini ve orada mutlu olduğunu gözlemlediğini anlattı.

Oğlunun doktor olmasını her zaman arzuladığını belirten Karabıyık, şu ifadeleri kullandı:

Tıp fakültesini kazandıktan sonra sık sık, 'İnşallah bir gün birlikte çalışırız,' diye hayal ederdik. Şimdi o hayal gerçek oldu. Bu, benim için tarif edilemez bir mutluluk.

Oğlu ile aynı hastanede görev yapmanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu dile getiren Karabıyık, "Oğlum küçücük bir çocuktu, şimdi ise büyüdü ve doktor oldu. Aynı hastanede çalışıyoruz, bu öyle bir his ki anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Ahmet Göktuğ Karabıyık’ın nişanlısı Senanur Keser ise ilk tercihlerinde aynı hastaneye atanmanın büyük bir şans olduğunu belirterek, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.