Göz tedavisinde yeni yöntem: Lazer yerine elektrik akımı

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Amerikan Kimya Derneği yıllık toplantısında sunulan araştırmaya göre, kornea tabakasını lazer yerine elektrik akımıyla şekillendiren yeni bir teknik geliştirildi.

ELEKTROMANYETİK ŞEKİLLENDİRME

Araştırmada tanıtılan yöntem, elektromekanik şekillendirme (EMR) adıyla biliniyor. Bu teknikte elektrik akımı, dokulardaki kolajen bağlarını geçici olarak gevşetiyor ve korneanın yeniden biçimlendirilmesini sağlıyor. Elektrik kesildiğinde ise doku yeni formunda sabitleniyor.

LAZERİN OLASI SORUNLARI ORTADAN KALKIYOR

LASIK operasyonları 1999’dan bu yana ABD’de 10 milyondan fazla kişiye uygulanarak göz kusurlarını düzeltmede yaygın bir yöntem haline gelmişti. Ancak lazer kesileri nadiren gözde yapısal sorunlara yol açabiliyor. EMR tekniği, kesi veya lazer kullanmadan korneayı yeniden biçimlendirmeyi hedefliyor.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Araştırmacılar, daha önce aynı yöntemi tavşan kulaklarını şekillendirmek ve domuz derisindeki izleri değiştirmek için kullanmıştı. Şimdi ise amaç, aynı prensibi insan gözü için güvenli ve etkili hâle getirip getiremeyeceklerini araştırmak.