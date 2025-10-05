Grip kapıda! Korunmanın 7 yolu

Hava sıcaklıkları düşmeye başlayınca gribe yakalanma riski artıyor.

Grip (influenza), influenza virüsleri tarafından bulaşan bir solunum yolu enfeksiyonu.

NEDEN GRİP OLUYORUZ?

Virüs genellikle hapşırma, öksürme veya konuşma sırasında havaya yayılan damlacıklarla bulaşır.

Aynı zamanda el temaslarıyla (örneğin, hasta birinin dokunduğu yüzeylere dokunmak) da geçebilir.

Soğuk havalarda insanlar kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği için bulaşma oranı artar.

GRİP OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

Grip belirtileri genellikle ani başlar ve soğuk algınlığından daha ağır seyreder. Yaygın belirtiler:

Yüksek ateş (38°C ve üzeri)

Titreme, terleme

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Boğaz ağrısı

Kuru öksürük

Yorgunluk, halsizlik

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Bazı kişilerde mide bulantısı veya kusma da görülebilir (özellikle çocuklarda)

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

1- Grip aşısı olun: Her yıl sonbaharda yapılması önerilir. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları için önemli.

2- Ellerinizi sık sık yıkayın: Sabun ve suyla en az 20 saniye yıkamak virüslerin yayılmasını önler.

3- Yüzünüze dokunmaktan kaçının: Virüsler burun, ağız ve göz yoluyla vücuda girer.

4- Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

5- Kapalı alanları havalandırın.

6- Bağışıklığınızı güçlü tutun: Dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz.

7- Maske kullanın: Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda, salgın dönemlerinde etkili bir önlemdir.