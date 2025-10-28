Günde 1 kez sürün, yaşlılık lekelerini götürün...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaş ilerledikçe ciltte oluşan kahverengi veya koyu renkli lekeler, halk arasında yaşlılık lekesi olarak bilinir.

Tıpta solar lentigo adı verilen bu durum, genellikle yüz, el, kol, omuz ve sırt gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülür.

Zararsız olsa da, estetik açıdan rahatsız edici olabilir.

Peki yaşlılık lekeleri neden olur, nasıl geçer ve hangi doğal yöntemler etkilidir? İşte tüm detaylar...

YAŞLILIK LEKESİ NEDİR

Yaşlılık lekelerinin temel nedeni, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarıdır.

UV ışınları, ciltte renk pigmenti üreten melanosit hücrelerinin aşırı çalışmasına yol açar. Bu da zamanla pigment birikimine, yani lekelere neden olur.

Lekelerin görülme ihtimalini artıran başlıca faktörler şunlardır:

Uzun süre güneş altında kalmak

Solaryum kullanmak

Açık tenli olmak

Genetik yatkınlık

Yaşlanmayla birlikte cildin yenilenme hızının azalması

LEKELERİ AZALTAN DOĞAL YÖNTEMLER

Doğal bakım rutinleri, lekelerin rengini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak sabır ve düzenli uygulama şarttır.

1. Limon Suyu:

C vitamini içeriğiyle cilt tonunu açar. Pamuğa birkaç damla taze limon suyu damlatıp lekeye sürün, 10 dakika bekletip yıkayın. Gündüz yapılmamalıdır; güneşle temas tahriş yapabilir.

2. Aloe Vera:

Doğal bir nemlendirici ve yenileyici olarak melanin üretimini dengeler. Saf jel formunu sabah ve akşam uygulayabilirsiniz.

3. Bal ve Yoğurt Maskesi:

1 tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı yoğurdu karıştırıp lekelere sürün. 20 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın.

4. Elma Sirkesi:

1 ölçü elma sirkesiyle 1 ölçü suyu karıştırın. Pamuğa alıp lekelere sürün, birkaç dakika bekletip durulayın. Hassas ciltlerde dikkatli kullanılmalıdır.

5. Güneş Koruyucu:

Lekelerin artmasını önlemenin en etkili yolu, her gün SPF 50+ güneş kremi kullanmaktır.