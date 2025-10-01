Abone ol: Google News

Hacamat tedavisi görmek isteyenler, dini açıdan da uygun olması vesilesiyle "sünnet" olan günleri kontrol ediyor. Bu kapsamda, Ekim 2025 sünnetli hacamat takvimi gündemde. İşte, ekim ayı için uygun olan tarihler...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 11:36
Hacamat günleri 2025: Ekim ayında sünnet olan tarihler

İslam dininde de tavsiye olunan bir tedavi yöntemi olan "hacamat", tıp biliminde kupa terapisi olarak öne çıkıyor.

Vücuttaki kirli kanın akıtılması yöntemi olarak bilinen hacamat; ayın her günü tedavi amaçlı yapılabilse de sünnet olan bazı tarihler de bulunuyor.

Buna önem veren Müslümanlar, her ay sünnet olan hacamat günlerini araştırıyor.

İşte, Ekim 2025 için hacamat takvimi...

HACAMAT GÜNLERİ:

7 Ekim 2025 (15 Rebiülahir 1447): Dolunay – Hacamat yapılmamalı.

9 Ekim 2025 (17 Rebiülahir 1447): Sünnet günü – Hacamat yapılabilir.

11 Ekim 2025 (19 Rebiülahir 1447): Sünnet günü – Hacamat yapılabilir.

13 Ekim 2025 (21 Rebiülahir 1447): Sünnet günü – Hacamat yapılabilir.

