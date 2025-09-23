Hasat başladı: Nam-ı diğer ölümsüzlük meyvesi! Yiyen kötü gün görmüyor...

Söğütçük Mahallesinde üretilen taze ve iri hünnaplar kadınlar tarafından hasadı yapılıyor.

Toplanan hünnaplar iriliğine ve ufaklığına göre ayrılarak kasalara konuluyor.

Mahalle’de 2010 yılında 6 bin fidan dikilerek başlayan üretime şu anda 60 bin fidan ile devam ediliyor.

Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "6 bin fidan ile üretime başladık. Şu anda 60 bin fidan ile üretime devam ediyoruz. Ağaçlarımızın sulamasını damlama sulama sisteme ile yapıyoruz. Bu yıl için hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi rekoltemizi biraz düşürdü. Bu yıl 150 ton rekolte beklentimiz var. Ürettiğimiz ürünleri İzmir, İstanbul, Bursa gibi illerin yanı sıra ulusal zincir marketle gönderiyoruz. Yılda 2 kez ağaçlarımıza bakım yapıyoruz. Mevsim sıcak olursa uzun budama yapında ürünlerimizi koruyabiliyoruz. Çiçeğini dökmemesi içinde haftada 2 kez damlama sulama yapıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz üretimde. Kendi ürettiğimiz elma sirkesi ile de ağaçlarımızı sinek ve böceklerden koruyoruz. Her geçen yıl üretim kapasitemiz artıyor. Üreticilerimiz kapama bahçe modeline dönüyor. Şu anda 18-20’ye yakında kapalı hünnap bahçemiz var" dedi.

İNANILMAZ FAYDALARI

Hünnap bir vitamin deposudur ve aynı zaman da Çin hurması olarak da biliniyor.

Hünnap meyvesi, Güney Asya’ya özgü bir meyvedir. Ancak günümüzde tüm dünya da yaygın hale geldi, geliyor.

Hünnap meyvesi, hem yiyecek olarak hem de ilaç yapımında kullanılıyor. Hünnap meyvesinin kalorisi düşüktür, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle, hünnap mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip, önemli bir vitamin olan hünnap C vitamini bakımından zengindir.

Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içeriyor. Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir.

Hünnap meyvesinin vücudumuza birçok faydası vardır. Örnek vermek gerekirse, kalp sağlığını koruyor, sinir sistemini sağlığını korur, cilt salığını için faydalı bir meyvedir.

Diş, kemik ve kas sağlığını koruyan bir meyvedir.

Aynı zamanda düzenli ve yeteri miktarda tüketilirse enerji santralidir. Özellikle bu aylarda yani soğuk havalarda sindirim sistemimizi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kilo vermek isteyenlerde kullanıyor.