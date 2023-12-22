Hastalıklar artınca siyah çayın tahtı sallandı: İşte zahter çayının saymakla bitmeyen faydaları.. Dağda yetişen kekik bitkisi olan zahter, kış aylarında sıkça tüketiliyor. Zahter çayı, gribal enfeksiyona karşı adeta şifa depoluyor. İşte kanserden diş sağlığına birçok faydası...

İHA

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar arttı.

Hastanelere doğru yol alanların yanı sıra şifayı alternatif tıpta arayanların sayısı da oldukça yüksek.

Bitkisel çaylar, bu süreçte yoğun ilgi görüyor.

En sık bilinen çaylara ise son zamanlarda yeni rakip çıktı.

Siyah çayın tahtını salladı

Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve soğuk algınlığı ile gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen zahter çayına ilgi arttı.

Son günlerde yoğun olarak tüketilen zahter çayı, siyah çayın tahtını sallamaya başladı.

İşte zahterin saymakla bitmeyen faydaları...

- Baharat şeklinde olan zahter özellikle gribal enfeksiyona karşı vücut direncimizi artırır.

- Zahter çayını tükettiğimizde ağzımızda oluşan tükürükler diş çürümesini ve ağız kokusunu önler.

- Zahter çayının içinde bulunan A vitamini görme duyumuzu güçlendirir ve göz sağlığımızı korur.

- Kuru öksürükleri gideren zahter çayı, solunum yolunu yumuşatır ve daha rahat nefes almanızı sağlar.

- Sık sık idrara çıkmanızı sağlayan zahter çayı, idrar yolu enfeksiyonunu kısa sürede temizler. Ayrıca terleme de sağlayarak vücudunuzda yayılmaya çalışan mikropları da dışarı atar.

- Kanserli hücrelerin ilerlemesine engel olur ve vücut direncini korur.

- Siyah nokta, sivilce ve lekeler için etkili sonuçlar veren çay, hem tüketerek hem de cilde sürerek kullanılabilir.

- Zahter çayıyla ayaklarınızı düzenli şekilde yıkarsanız, ayak ve tırnaklardaki zararlı hücreleri temizleyebilirsiniz.

- Bağırsakları hareketlendirip metabolizmayı hızlandırır.

- Uykuyu düzene sokar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)