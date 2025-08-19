Hastanelerde 'QR Kod Temizlik Uygulaması' dönemi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek, farklı illerde pilot olarak uygulanan **“QR Kod Temizlik Uygulaması”**nı tüm hastanelerde hayata geçiriyor. Uygulama, temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirerek hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

QR KOD İLE ANLIK TEMİZLİK TAKİBİ

Uygulama kapsamında hastanelerdeki tuvaletler ve asansörler gibi ortak kullanım alanlarına QR kodlar yerleştirildi. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodları cep telefonlarıyla okutarak alanın temizlik durumunu “Temiz”, “Kısmen Temiz” veya “Kirli” seçeneklerinden değerlendiriyor. Yapılan seçimler anında ilgili personel ve yöneticilere SMS ile bildiriliyor, böylece temizlik süreci daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetilebiliyor.

UYGULAMANIN AMACI VE ETKİLERİ

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, uygulamanın amacını şöyle açıkladı:

Temizlik koşullarını üst seviyeye taşımak istiyoruz. Tuvaletler ve asansörler düzenli olarak temizleniyor, ancak her saatte rutin temizlik yapmak mümkün olmuyor. QR kod sistemi sayesinde vatandaşlarımız ve diğer personelimizle birlikte temizlik durumunu anlık olarak takip ederek hijyen seviyesini artırmayı hedefliyoruz.

Usta, sistemin Trabzon’da İl Sağlık Müdürlüğü döneminde pilot olarak uygulandığını ve yüzde 30 oranında hasta memnuniyeti artışı gözlemlendiğini belirtti.

DAHA GÜVENLİ VE HİJYENİK ORTAM

Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

Saatli temizlik periyodu yapıyoruz, her tuvalete sürekli personel koymak mümkün değil. Ancak kirli alan anında tespit edilip temizlendiğinde hem tuvaletler hem de asansörler daha güvenli ve hijyenik bir şekilde kullanılabiliyor. Vatandaşlarımız ve çalışanlarımız, tesisleri daha güvenli ve hijyenik buluyor. Kullanım arttıkça memnuniyet oranının daha da yükselmesini bekliyoruz.

Uygulama ile hastanelerde hijyen standartlarının güçlendirilmesi ve hizmet alan herkesin daha güvenli ve memnuniyet odaklı bir ortamda bulunması hedefleniyor.