Hemoroide karşı en etkili 5 doğal ilaç

Hemoroid, tekrarlama eğiliminde olan bir hastalıktır. Ancak, sorunu tamamen doğal bir şekilde çözmeye yardımcı olabilecek ve aynı zamanda önleyebilecek etkili çözümler vardır.

Hemoroid, anüsün yakınında hem içten hem de dıştan oluşabilen damar genişlemeleridir. Hemoroid, görevi anal kanalın kapatılması ve dışkı tutma olan rektumun alt kısmında yer alan dokunun genişlemesine ve iltihaplanmasına, ciddi vakalarda sarkma ve kanamalara neden olan bir kan tıkanıklığı olarak kendini gösterir.

Fitoterapide kullanılan hemoroid için doğal ilaçlar, dolaşım sistemi üzerinde etkili olan damar genişlemesini önleyen, iltihap önleyici ve damar koruyucu etkiye sahip şifalı bitkilerdir.

Hemoroid belirtileri

Hemoroidin yaygın belirtileri arasında kanama, kaşıntı, şişme ve akıntı bulunur. Ancak bazı durumlarda hemoroid tamamen asemptomatik olabilir.

Vakaların yaklaşık yüzde 80'inde mevcut olan kanama, en sık görülen belirtidir. Genellikle dışkıda kırmızı çizgilerin olması veya dışkıyı takip eden anlarda birkaç damla kanın sızması nedeniyle hastanın dikkatini çeken hafif bir formda ortaya çıkar. Kolondan gelen kanama koyu kırmızı olurken, hemoroidlere özgü rektal ve anal kanama daha yoğun bir renk (parlak kırmızı) ile ayırt edilir.

Anal bölgede kaşıntı ve rahatsızlık hissi ve yanma, hemoroid hastalarında çok yaygın görülen diğer belirtilerdir. Genellikle çok yoğun bir ağrı değildir, hastanın sıklıkla sessizce yaşadığı bir tür can sıkıcı rahatsızlıktır.

Hastalığın başlangıcı birçok durumda tuvalet kağıdında kan izleri bulunması gibi oldukça hafif sinyaller şeklinde ortaya çıkar. Zamanla, bu sorunlar daha şiddetli bir forma dönüşebilir.

İleri aşamalarda, sorun daha ciddi boyutlara ulaşır ve yürüme veya bisiklete binme gibi normal günlük aktiviteleri de engelleyen bir rahatsızlığa dönüşür.

Sarkma, örneğin eforla (öksürük) veya dışkılama sırasında anal kanaldan hemoroid çıktığında ortaya çıkan bir semptomdur. Hemoroidin kendiliğinden dönmesine veya dışarıda kalmasına bağlı olarak iç ve dış hemoroid ortaya çıkar.

Hemoroid, yarattığı güçlü rahatsızlığa rağmen, genellikle bireyin sağlığı için tehlikeli değildir. Ancak hastalığın ileri evrelerinde aşırı kanamaya bağlı anemi ve tromboz gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Hemoroidin nedenleri

Hemoroid, neredeyse tüm insanları hayatlarında en az bir kez etkilediği tahmin edilen oldukça yaygın bir hastalıktır.

Her iki cinsiyette de eşit sıklıkta ortaya çıkar, ancak kadınlarda hamilelikle hemoroidin başlangıcını veya kötüleşmesini etkileyebilecek birkaç faktör vardır. Damarları doğrudan etkileyen hormonal değişiklikler, fetüsün varlığına bağlı baskı ve doğum sırasında karın içi basıncında ani artış hamilelikte hemoroidi tetikleyebilir.

Hemoroid esas olarak 45-65 yaşları arasında ortaya çıkar ve zamanla kötüleşme eğilimindedir. Hastalığın kökeninde yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler de vardır.

Ana risk faktörleri arasında en etkili olanı kabızlık veya kronik ishal gibi bağırsak işlev bozukluklarının varlığı ile bağlantılıdır. Hemoroid bozukluklarını tetikleyebilecek veya ağırlaştırabilecek diğer faktörler hareketsiz yaşam tarzı, müshillerin aşırı kullanılması, uzun süre ayakta kalma, alkol kullanımı ve yanlış beslenmedir.

Hemoroidi önlemek için ipuçları

Hemoroide neden olan tek bir faktör yoktur, bu nedenle hemoroid için tek bir önleme davranışı yoktur. Yararlı olan genel tavsiyelere uymak yeterlidir.

Hemoroidi önlemek için aktif bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara ve alkolden uzak durmak çok önemlidir. Özellikle ileri yaşlarda koşu, yürüyüş veya hafif jimnastik gibi sporlar, pelvik bölgeyi güçlendirirken hemoroidi önleyebilir.

Aynı zamanda, kişisel hijyene dikkat etmek sadece hemoroidleri önlemek için değil, aynı zamanda anal fissürler veya fistüller gibi çok rahatsız edici hastalıkları önlemek için de faydalı olabilir. Pamuk gibi geçirgen kumaşlar ısı ve nemin durgunluğunu önlemeye yardımcı olduğu için iç çamaşırı seçimi de çok önemlidir.

Hemoroide karşı ne yemeli?

Beslenme, hem hemoroidi önlemek hem de hemoroid ortaya çıktıktan sonra çok önemlidir. Su ve lif açısından zengin dengeli bir diyet, en önemli risk faktörlerinden biri olan bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.

Ilımlılık ve dengeli bir diyet benimsemek anahtardır. Halihazırda hemoroidiniz varsa, anal mukozayı tahriş edebilecek tüm yiyecekler ortadan kalıdırılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır. Bu yiyecekler arasında biber, sosis gibi işlenmiş etler, alkol, çikolata ve baharatlar bulunur.

Hemoroid için doğal ilaçlar

Hemoroid için doğal ilaçlar arasında bol sıvı alımı ve bitkisel çözümler bulunur.

Kırmızı asma

Kırmızı asma, içerdiği tanen sayesinde damarlar üzerinde büzücü bir etki gösterir. Kılcal damarları koruyabilen ve venöz duvarları güçlendirebilen flavonoidler ve C vitamini açısından zengindir.

Kırmızı asma aynı zamanda etkili bir antioksidandır ve hücresel yaşlanmayla savaşır. Alt ekstremitelerin, varislerin, hemoroidlerin venöz yetmezliğini gidermek için kullanılır.

Kırmızı asma her türlü varis, flebit, ödem, hemoroid, selülit ve alt uzuvlardaki ağırlık hissi için kullanılır.

En önemli etkileri, damar geçirgenliğini olumlu yönde etkiledikleri, ödem ve şişmeyi önledikleri dolaşım sistemine yönelik etkidir.

At kestanesi

At kestanesi de kırmızı asma gibi venöz yetmezlik, varis ve hemoroid ile mücadelede etkili bir çaredir. At kestanesinin tohumları ve kabuğu aescin, kumarin ve triterpen glikozitler, prosiyanidinler, tanenler ve flavonoidler olarak adlandırılan maddeler içerir.

Özellikle aescin en önemli etken maddedir ve flavonoidlerle birlikte bitkiye ödem önleyici ve hemoroide karşı mücadelede iyi özellikler kazandırır. Bu madde damarların normal direnç ve geçirgenliklerini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Bu nedenle at kestanesi özleri hemoroid için en çok kullanılan doğal ilaçlar arasındadır.

Ayrıca ağacın tomurcuklarından elde edilen tomurcuk özütü damar tıkanıklıkları için kullanılır ve iltihap önleyici ve kanama önleyici özelliklere sahiptir.

Cadı fındığı

Cadı fındığı, zengin tanen bileşeni, büzücü özelliklere sahip aktif maddeler sayesinde hemoroide karşı etkilidir. Damar duvarlarının sağlığını destekleyen flavonoidlerin varlığı sayesinde kanamalara karşı etkilidir.

Cadı fındığı hem besin olarak hem de krem olarak kullanılabilir.

Aloe vera

Aloe veranın sağlığa birçok yararı vardır. Tüm sindirim sistemi için bir iltihap önleyicidir ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca bağırsak geçişini koalylaştırır ve bağışıklık sistemini destekler. Bağırsakta yumuşatıcı bir etki yapar, dışkıyı yumuşatır ve kolonu dezenfekte eder

İyileştirici ve iltihap önleyici etkisi olan bir jel şeklinde topikal olarak uygulanabildiği gibi çeşitli tariflerde de kullanılabilir.

Selvi yağı

2 damla selvi esansiyel yağını seyreltin, cadı fındığı merhemi veya aynısefa yağı veya kremiyle birlikte hemoroide uygulayın. Bu, varisler ve hemoroid için oldukça etkili bir çaredir.

Saponinler, karotenoidler, C vitamini, flavonoidler açısından zengindir. Çay olarak tüketilebilir. İç ve dış hemoroid rahatsızlıklarını yatıştırmak için yararlıdır. Yatıştırıcı, iyileştirici ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Piyasada hemoroid kanamasına karşı, mukoza zarlarını yumuşatmak ve yatıştırmak için krem veya merhem şeklinde de bulabilirsiniz. Çatlaklarda iyileşmeyi hızlandırdığı için cilde de faydalıdır.