İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesi ortaya çıktı! Bakın uzun yaşamanın sırrı neymiş... İslam alimi olarak tanınan İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesi ortaya çıktı. Bu reçetede yer alan üç besinin ise ömrü uzatmaya yaradığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Altın Çağ'ın en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina, faydalarla dolu reçeteleriyle günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

''Polimerik erken tıbbın babası" olarak bilinen Sina'nın şimdilerde ise bir reçetesi daha ortaya çıktı.

İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesine bakarak uzun yaşamın sırrının ortaya çıktığını söylemek mümkün.

Ortaya çıkan reçetede yer alan üç besinin ise ömrü uzatmaya yardımcı olduğu söylendi.

İbn-i Sina'nın reçetesinde yer alan üç önemli besin

Bakla

Cildin parlaklığı yıllara yenik düşebiliyor. Zamanla yorulan ve parlaklığını kaybeden cilt kişiyi soluk ve halsiz gösterebiliyor.

İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli olarak bakla tüketilmesini tavsiye etmiş.

Çam fıstığı

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesi tavsiye ediliyor. İbn-i Sina bu detayın altını reçetesinde özellikle çizmiş.

Isırgan otu

Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes alma zorlukları yaşıyor. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açıyor.

Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri de beraberinde ortaya çıkıyor.

İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun da ısırgan otu olduğunu söylüyor.