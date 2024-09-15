İlk yardımda doğru sanılan yanlışlar Uzmanlar, doğru şekilde uygulanan ilk yardımın hayat kurtarabileceğine dikkat çekerken, bu alanda yaygın olarak bilinen birçok yanlış uygulamanın da tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

AA & Ensonhaber

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu, "Dünya İlk Yardım Günü" vesilesiyle yaptığı açıklamada, ilk yardımın temel amacının, sağlık bilgisi olmayan bireylerin, profesyonel ekipler gelene ya da hasta hastaneye ulaştırılana kadar verdiği kritik destek olduğunu belirtti.

Kavuncu, ilk yardım bilgi ve becerisinin yaygınlaşmasının, acil durumlarda hastalara zaman kazandırarak hayat kurtarabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, toplumun geniş kesimlerinin ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Acil durumların ilk yardımdaki hayati önemine de değinen Kavuncu,

Örneğin, bir trafik kazasında travma geçiren ve nefes alamayan bir kişi için, çevresinde suni solunum yapmayı bilen biri varsa, sağlık ekipleri gelene kadar bu kişi hayatta tutulabilir. Bu yüzden, ilk yardım bilgisi kritik bir öneme sahip

diye konuştu.

İLK YARDIMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Dr. Abdurrahman Kavuncu, ilk yardım konusunda yaygın olarak doğru bilinen pek çok yanlış uygulamanın olduğunu ve bunların kişinin sağlığını ciddi şekilde riske attığını belirtti.

Özellikle yanık tedavisinde sık yapılan hatalara dikkat çeken Kavuncu, "Bazı insanlar yanık bölgesine diş macunu ya da salça gibi malzemeler sürüyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım" dedi.

Yılan ısırması ve böcek sokmalarında da yanlış uygulamaların yaygın olduğunu vurgulayan Kavuncu, halk arasında bilinen "ısırılan bölgeyi emip tükürmek" gibi yöntemlerin kesinlikle doğru olmadığını ifade etti.

YÜKSEK ATEŞE MÜDAHALE

Ayrıca yüksek ateş vakalarında yapılan hatalara da değinen Kavuncu,

Ateşi olan kişiye soğuk uygulamak yerine, ovalama ya da kolonya sürme gibi uygulamalarla durumu daha da kötüleştiriyorlar. Oysa doğru olan soğuk uygulamayla ateşi düşürmeye çalışmak

dedi.

KANAMAYA MÜDAHALE

Doğru bilinen yanlışlar arasında kanama müdahalelerine de dikkat çeken Kavuncu,

"Kanayan bölgeye tampon yapmak doğru bir uygulamadır, ancak turnike yapmak büyük bir hata. Turnike, damarı tamamen kapatır ve aşağıya kan gitmesini engeller" diye açıkladı.

Sara nöbeti geçiren kişilere yönelik de yanlış yaklaşımlara değinen Kavuncu,

Soğan koklatmak, tokat atmak ya da sarsmak doğru değil. Bu tür nöbetlerde yapılması gereken, hastanın dilini ısırmasını veya kafasını yere çarpmasını engellemektir

dedi.

Burun kanamalarında da yanlış uygulamalara rastladıklarını belirten Kavuncu, "Burnu tıkayıp arkaya yaslamak yanlış bir harekettir. Doğru olan, burnu tıkayıp öne eğmektir" dedi. Ayrıca boğulma vakalarında kişinin sırtına vurmanın tehlikeli olabileceğini, çünkü bu hareketin yutulan cismi daha da derine itebileceğini belirtti.

Kavuncu, bu gibi acil müdahalelerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasının önemini vurgularken, vatandaşların ilk yardım konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ilk yardım eğitiminin yetişkinler, çocuklar ve bebekler için ayrı kategorilerde verildiğini belirtti.

YILAN SOKMUŞ BİRİNE MÜDAHALE

Televizyon dizileri ve filmlerinde gösterilen yanlış ilk yardım uygulamalarına da değinen Kavuncu, "Örneğin, yılan sokmuş bir kişiye zehri emip tükürmek gibi sahneler görüyoruz. Bu tamamen hatalı bir uygulamadır" dedi.

Tüm vatandaşların ilk yardım eğitimi almasının önemine dikkat çeken Kavuncu,

Eğer bir kişinin ilk yardım bilgisi yoksa, olay yerinde yapması gereken en doğru şey 112'yi aramak ve profesyonel yardım gelene kadar beklemek. Bilmediğiniz bir konuda, yanlış bir şey yaparak daha büyük zarar vermemelisiniz

uyarısında bulundu.