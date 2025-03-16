İngiltere'de kabız olduğunu sanıyordu: Birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi

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İngiltere'de geçtiğimiz eylül ayında trajik bir şekilde dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi alan Kev Coles, mide ağrıları ve sindirim sorunlarına rağmen ortada belirgin bir semptom olmadığı için uzun bir süre hastaneye gitmedi.

Ağrıları giderek şiddetlenen Coles, doktora danıştığında ise müshil ilacı verilip eve geri gönderildi.

BAĞIRSAK KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ancak Coles'un daha sonra anormal derecede terlemeye başlaması ve ten renginin sarıya dönmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz adamın bağırsak kanseri olduğu ve hastalığın ilerlediği ortaya çıktı.

9 CM BOYUTUNDA TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Bağırsaklarında 9 cm'lik bir tümör keşfedilen Kev Coles, kanserin karaciğerine metastaz yaptığını ve bu durumun cilt sarılığına neden olduğunu öğrendi.

Ekim ayında kemoterapiye başlayan Kev Coles'un karaciğer yetmezliği nedeniyle birkaç ay ömrü kaldığı tespit edildi.

TEŞHİS KONULDUĞUNDAN BERİ 35 KİLO VERDİ

Teşhisten bu yana 35 kilo kaybeden Coles, hareket etme kabiliyetini yitirdi.

Kev Coles'un ailesi, 46 yaşındaki adamın dışkısında kan görülmediğini, kanserin sinsice Coles'un bedenini ele geçirdiğini ifade etti.