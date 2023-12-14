İnsanlarda yeni organ çıktı! Bakın tam neredeymiş... Hollandalı araştırmacılar daha önce fark edilmemiş bir organı tesadüfen keşfettiler.

ensonhaber.com

İnsan vücudunda 78 ayrı organ bulunuyor...

Ancak artık 79 diyebiliriz.

Hollanda Kanser Enstitüsü'ndeki bilim insanları, tesadüfen yeni bir organ keşfetti.

Araştırmacılar, tümör tedavisi için radyoaktif glikoz enjekte edilmiş hastalarda, CT ve PET taraması yaptı.

Taramaları inceleyen ekip, enjeksiyon sırasında baş içindeki iki alanın aydınlandığını fark ederek burada bir çift tükürük bezi olduğunu öne sürdü.

Organın izini sürmeyi başaran ekip, 'tüp tükürük bezi' ismini verdi.

İşte yeri

Bu organ, yüzün hemen alt kısmında, burnun arkasında; burun boşluğunun boğazla buluştuğu yerde bulunuyor ve "burun ile ağzın ardındaki bölgeyi nemlendirme" görevi görüyor.

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