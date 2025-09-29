"Islak havlu" tekniği şaşırttı: Bakın ne işe yarıyor

Yoğun iş temposu, trafik, gürültü, stres ve kaygı...

Bunların hepsi sinir sistemini sürekli alarm durumunda tutuyor.

Sonucunda ise uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, bitkinlik ve huzursuzluk...

İşte bu noktada bedeni yavaşlatan, sinir sistemine güvenli sinyaller gönderen küçük ritüeller çok işe yarıyor.

"Islak havlu yöntemi" de tam olarak böyle bir rutin.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Büyük, yumuşak bir havlu alıyorsunuz.

Ya doğrudan ıslatıyor ya da omuzlarınıza serip üzerine ılık su döküyorsunuz.

Havlu, hem ağırlığı hem de sıcaklığıyla adeta bir "doğal ağırlık" etkisi yaratıyor.

ISLAK HAVLUNUN FAYDASI

Islak havlu yöntemi, bedene aynı anda hem ağırlık hem de sıcaklık hissi vererek sinir sistemini sakinleştiren bir rahatlama tekniğidir.

Havlunun oluşturduğu derin basınç, güvenlik hissi sağlayarak zihni yatıştırır; sıcaklık kasları gevşetip stresi azaltır.

Tüylerin yarattığı hafif dokunuş ise masaj benzeri bir etkiyle bedeni daha da rahatlatır.

Stres ve kaygıyı azaltır, bedensel farkındalığı artırarak mindfulness pratiğini destekler.

Ayrıca spor sonrasında kasların toparlanmasına da yardımcı olur.