İşlenmiş kırmızı eti fazla tüketmek demans riski taşıyor

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Demans çağımızın vebası olarak kabul ediliyor ve sadece yaşlılarda değil gençlerde de görülüyor.

ABD'li aktör Bruce Willis de bu rahatsızlık nedeni ile 67 yaşında kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Harvard Üniversitesi'ne bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümünden araştırmacılar, sosis ve salam gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmanın bulguları, "Amerikan Nöroloji Akademisi" dergisinde yayımlandı.

ARAŞTIRMAYA 134 BİN KİŞİ KATILDI

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan, ortalama 49 yaşındaki yaklaşık 134 bin katılımcı her 2 ila 4 yılda bir, yedikleri yiyecekleri ve bunları ne sıklıkta tükettiklerini listeleyen bir gıda günlüğü doldurdu.

Araştırmacılar, katılımcıları günde yediği ortalama kırmızı et miktarına göre "az miktarda tüketen", "orta miktarda tüketen" ve "fazla miktarda tüketen" olarak 3 gruba ayırdı.

İŞLENMİŞ KIRMIZI ETİ FAZLA TÜKETENLERİN RİSKİ YÜZDE 13 DAHA FAZLA

Çalışma sonucunda, işlenmiş kırmızı et ürünlerini "fazla miktarda tüketen" kişilerin ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin, "az miktarda tüketenlere" kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğu ortaya kondu.

Araştırmada, işlenmemiş kırmızı eti fazla tüketen kişiler ile az tüketenler arasında demans tanısı alma riskine ilişkin bir fark olmadığı belirtildi.

DEMANS RİSKİNİ AZALTANLAR

Öte yandan, araştırmacılar, günde bir porsiyon işlenmiş kırmızı et yerine bir porsiyon kuruyemiş veya baklagil tüketmenin demans riskini yüzde 19, balık tüketmenin yüzde 28 ve beyaz et tüketmenin ise yüzde 16 oranında azalttığını vurguladı.

ALZHEİMER RİSKİNİ TETİKLİYOR

İngiltere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artarken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19 azaldığı saptandı.