İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak: Sağlığı olumsuz etkileyebilir

Haber Merkezi

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, beraberinde çöl tozlarını da taşıyarak yurda ulaştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım için faydasına dikkati çekiyor. Ancak bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanların, bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

ALERJİSİ OLANLARA MASKE UYARISI

Uzmanlar ayrıca, toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne de dikkati çekiyor.

Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

TOZ TAŞINIMINI SOLUMANIN ZARARLARI

Toz taşınımından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Bu önlemler arasında uygun solunum koruyucu ekipman kullanımı, tozlu ortamlardan kaçınma, iyi havalandırılmış alanlarda çalışma ve tozun kontrol altında tutulması gibi önlemler bulunur.

Ayrıca, tozlu ortamlarda çalışan kişilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmeleri ve solunum yolu sağlıklarını izlemeleri önemlidir.

Solunum yolları sorunları:

Toz partikülleri solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Özellikle ince toz partikülleri, bronşları ve akciğerleri etkileyebilir. Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomlara neden olabilir.

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) riski:

Toz taşınımı solunması, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini artırabilir. Astım semptomları alevlenebilir ve KOAH'lı kişilerde semptomlar kötüleşebilir.

Akciğer iltihabı:

Toz partikülleri akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, akciğerlerin fonksiyonlarını etkileyebilir ve solunum zorluklarına yol açabilir.

Akciğer fibrozu:

Bazı tozlar, özellikle endüstriyel tozlar ve bazı mineraller, akciğer fibrozuna neden olabilir. Bu durumda, akciğer dokusu kalınlaşır ve sertleşir, solunum yetmezliği riski artar.

Kanser riski:

Bazı tozlar, özellikle asbest gibi maddeler, akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu tür maddelere uzun süre maruz kalmak, akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırabilir.

Kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkiler:

Araştırmalar, toz partiküllerinin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Özellikle ince toz partikülleri, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini artırabilir.