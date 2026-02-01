İstanbul'da bebeğin üzerine kaynar su döküldü: Vücudunun yüzde 27'si yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşayan ailenin, 20 aylık bebeğinin üzerine iddiaya göre 23 Aralık günü evde ailesiyle olduğu sırada su ısıtıcısındaki kaynar su döküldü.

Olay sonrası hemen yakındaki bir hastaneye götürülen minik bebek, ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık ve Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi.

VÜCUDUNUN YÜZDE 27'Sİ YANDI

Hastanede yapılan incelemelerde bebeğin çoğunluğu kolları ve bacaklarında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 27'sinin yandığı belirlendi.

Burada gerçekleştirilen tedavinin ardından bebek taburcu edilirken Yanık Merkezi Sorumlusu, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Arpacık hastasının durumu ve yanık vakalarına ilişkin bilgi verdi.

"SICAK SIVI YANIKLARI GENELLİKLE 2'NCİ DERECE YANIKLARDIR"

Doç. Dr. Mehmet Arpacık, "Hastamız yaklaşık 2 yaşında, evde sıcak su dökülmesi sonrası yüzde 27 oranında 2'nci derece yanıkla bir başka hastaneye başvurmuş. Oradan hastanemize getirdiler. Yanık alanlarının yaklaşık yüzde 80-90'ı konservatif tedavi dediğimiz kremlerle, yanık örtüleriyle, pansumanlarla düzeldi. Sıcak sıvı yanıkları genellikle 2'nci derece yanıklardır" şeklinde konuştu.

"TÜM YANIK VAKALARIN YAKLAŞIK YARISI ÇOCUK"

Yanık vakalarının büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Arpacık, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada da öyle aşağı yukarı Türkiye'de de tüm yanıkların yaklaşık yarısını çocuk yanıkları oluşturuyor. Bunların da büyük çoğunluğunu 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. 5 yaş altındaki çocukların yüzde 90'dan fazlası evde ve önlenebilir ev kazaları sonucu olan yanıklardır. Çocuk yanıklarını önlemek için önlemler almamız lazım. Medyaya hem sosyal medyaya hem ailelere hem eğiticilere çok önemli görevler düşüyor. Çocukların tek başına mutfağa alınmamasını özellikle öneriyoruz. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor; yanıkların birçoğu mutfakta veya yemek yenen, çay içilen yerlerde oluyor.

Mümkünse 5 yaş altındaki çocukların ebeveynleri evde; masanın, sehpanın üzerine sıcak sıvıları, sıcak yemekleri koymasın. Eğer yanık alanı çok fazla değilse öncelikle 10-15 dakika akan musluk suyunun altına tutmalarını istiyoruz. Çok soğuk bir su, buz değil, oda sıcaklığında akan suyun altında tutmalarını istiyoruz. Bu ne yapıyor; oradaki ısıyı azaltıp yanığın derinleşmesini engelliyor. Temiz bir örtü üzerine örtüp en yakın sağlık kuruluşuna mümkünse bir çocuk yanık merkezine başvurmalarını rica ediyoruz."